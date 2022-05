“Hay que disfrutar lo de hoy, no es fácil estar aquí”

08/05/2022 - 01:18 Deportivo

Marcelo Agrelo no lo podía creer. Acababa de lograr su primera pole en el Turismo Carretera y había muchas razones para estar feliz y emocionado. “Mañana se verá cómo se dan las series y la final.

Hay que disfrutar lo de hoy, porque no es fácil estar en el TC, no es fácil estar dentro de los diez en una categoría sumamente complicada. Lograr una pole es algo sumamente difícil y hasta impensado”, declaró el chubutense, que logró su primera pole en el Turismo Carretera en 31 participaciones.

“Mi familia y la gente cercana a mí son los que me contienen en los momentos malos. Estoy agradecido a ellos, a toda la gente del equipo (Maquin Parts Racing), que la verdad que siempre me apoyan y me acompañan. Poder retribuirles con este resultado parcial nos pone muy felices”, agregó emocionado. “Cuando uno llega amargado y triste de las carreras, ellas son los que me sacan una sonrisa por más que tenga la cabeza en cualquier lado. Los momentos de alegría son por ellas. Estoy agradecido a toda mi familia, a toda la gente cercana a mí, a todo el equipo por el excelente autos que me entregan, a todas las publicidades que me siguen bancando y confían en este proyecto. Esto el resultado de todos ellos”, comentó en referencia a su mujer y a sus hijas. Agrelo recordó además el accidente de la fecha anterior con Juan Manuel Urcera, que chocó contra el paredón de la recta en Toay.

“La peor parte se la llevó el auto de Manu (Urcera), mi coche fue solamente el extremo de dirección y se había corrido un poco la cremallera y la llanta, pero no era nada grave. Fue una situación muy fea de atravesar esos momentos. Lo principal es la salud de los pilotos y nadie salió lastimado. Pero fue una situación bastante fea la que vivimos. Sabemos que estamos expuestos, que son cosas que pueden pasar en el automovilismo, pero es una situación no se la deseo a nadie”, explicó. El oriundo de Rada Tilly, una localidad chubutense, tuvo su revancha ayer y hoy irá en busca del triunfo en Las Termas.