“Lo disfruto mucho, es muy difícil ganar una carrera de TC”

09/05/2022 - 00:19 Deportivo

Fue sin duda fue el mejor del fin de semana y lo ratificó con una victoria contundente. Santiago Mangoni festejó por segunda vez en una final de Turismo Carretera.

En Las Termas, se subió al podio por tercera vez consecutiva y después de su victoria de ayer, dialogó con EL LIBERAL.

“La verdad que estoy muy feliz por esta victoria. Tercer podio consecutivo que consigo la verdad que es un momento increíble. Inmejorable diría. Le doy mucho valor y quiero festejarlo. A mi Balcarce querido que siempre me está acompañando. Que se preparen porque serán varios días de festejo. Allá me siento muy querido. Agradezco al equipo por todo este trabajo. Me hacen vivir este momento hermoso y cada vez hasta lo van mejorando”, aseguró el piloto de Chevrolet.





Felicidad de Mangoni

A su vez, Mangoni, de 32 años, declaró: “Es una felicidad inmensa la que siento. No es fácil ganar en el TC y ojalá pueda repetirlo pronto. Son sensaciones únicas. Es difícil de describir esto que estamos viviendo. Tres podios consecutivos en una categoría tan dura como ésta. El triunfo que logramos, y de una muy buena manera, se explica por el trabajo, por el equipo”. A continuación, el piloto de Balcarce contó cómo vivió la definición.

“No me andaba la pantallita en el auto y por eso no sabía qué diferencia tenía respecto de Ledesma. En las primeras tres o cuatro vueltas comencé a ver que él se había pasado un poquito de largo. Traté de cuidar los frenos lo más posible. Quería que el auto llegue lo más entero posible para el final. Salió todo como pensé y traté de hacer lo mejor que pude. Adentro de la pista pensaba en todo momento que no entre el Pace Car, porque con un relanzamiento nunca se sabe”.

Sobre Christian Ledesma, quien ayer lo escoltó, Mangoni declaró: “A Christian lo conozco desde muy pequeño. Yo comenzaba en el karting y él ya era un piloto del TC. Es una gran persona. Un caballero. Feliz de compartir este podio con él”.