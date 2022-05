Rondina, con sensaciones raras y un sabor amargo

10/05/2022 - 00:47 Deportivo

Con el rostro desencajado, así se lo vio a Sergio Rondina en la conferencia de prensa. Y no era para menos, el entrenador de Central Córdoba todavía no había podido digerir el 3-3 ante Lanús.

“Las sensaciones son raras porque creo que el primer tiempo del equipo rozó la perfección por cómo jugó, por cómo presionó, por cómo estuvo corto entre líneas. Me parece que había sido un primer tiempo bárbaro”, arrancó diciendo el “Huevo”.

“Obviamente que la expulsión nos condiciona, pero te queda el sabor amargo de que te empaten el partido con dos pelotas paradas, más allá de que sabíamos que le íbamos a ceder el terreno a Lanús. El de ellos es un equipo muy prolijo con el trato de la pelota, que te abre la cancha, sabíamos que con un hombre menos iba a ser complicado presionar, pero que te hagan dos goles iguales deja un sabor amargo”, agregó. “Destaco el gran primer tiempo que hicimos y el compromiso de todos los chicos, del primero al último. Y queda la bronca de no poder ganar en casa después de haber hecho todo eso, por eso el sabor amargo”, completó.

Consultado sobre las causas de esos dos goles casi iguales, respondió: “La explicación es que con las bajas que tenemos somos un equipo bajo, que no tiene gran juego aéreo, solamente con los dos centrales y Renzo López. Nosotros buscamos hacer una zona, lo sacamos a Renzo del primer palo, lo pusimos a Jesús y a Renzo detrás de él, libre, para que vaya a buscar esa pelota. Y el resto teníamos todo marcas, pero hay cortinas, estamos en desventaja. Mérito del lanzador y obviamente que hay errores nuestros. Más hoy con el tema del VAR, porque el jugador se cuida mucho con el tema de no agarrar. Pero la explicación es esa, no teníamos en cancha grandes jugadores para el juego aéreo, tratamos de hacer una zona mixta, pero no nos salió”. Rondina fue autocrítico con el torneo que hizo su equipo.

“El balance no es bueno. Ganando hoy hacíamos una campaña aceptable como la de la mayoría que está peleando abajo. El empate nos deja mal en la zona. Creo que el equipo debería tener más puntos de los que tiene, pero no los tiene. Tenemos que corregir esos errores y potenciar todo lo bueno que hicimos hoy. Tenemos por delante un calendario ajustado, debemos tener un plantel amplio y debemos intentar reforzarnos para potenciar lo que tenemos hoy como grupo”, concluyó.