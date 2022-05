Renzo López, la revelación que terminó entre los máximos artilleros del torneo

11/05/2022 - 04:13 Deportivo

Central Córdoba concluyó su participación en la Copa de la Liga Profesional y el balance general no fue bueno. En algún momento se ilusionó con clasificar entre los cuatro primeros de su zona, pero finalmente terminó penúltimo con 15 puntos, superando por una unidad a Lanús. Y si hablamos de los promedios del descenso, su gran objetivo, cosechó menos puntos que la mayoría de sus rivales directos.

Pero no todas son pálidas para el equipo que dirige Sergio Rondina. Entre los aspectos positivos se destaca nítidamente la aparición de Renzo López. El "Ferroviario" encontró un goleador, algo que cotiza mucho en el fútbol actual. Recurrió una vez más al ingenio y apostó otra vez por un futbolista que nunca había jugado en nuestro país. Y el uruguayo pagó con creces. Y con goles.

Con siete tantos, López se ubicó a solamente dos de Mauro Boselli (Estudiantes) y Martín Cauteruccio (Aldosivi), los máximos artilleros de la fase regular de la Copa de la Liga Profesional. Y quedó uno por debajo de notables delanteros como Julián Álvarez (River Plate) y Cristian Tarragona (Gimnasia). El uruguayo finalizó con la misma cantidad de conquistas que Darío Benedetto (Boca Juniors), Lucas Janson (Vélez), Matías Cóccaro (Huracán), Miguel Merentiel (Defensa y Justicia) y Sebastián Lomónaco (Arsenal).

Incluso pudo haber convertido uno más, pero antenoche le cedió el penal a Alejandro Martínez. "Ale me lo pidió. Al penal me lo hicieron a mí y la iba a agarrar para patear yo porque venía pateando ante Boca, pero el Ale necesitaba el penal. Me lo pidió y me pareció lo más justo que le pegue él porque necesitaba volver al gol y esto le da confianza", le contó Renzo a EL LIBERAL, dejando en claro que además de goleador es un buen compañero.

Y sobre su adaptación al fútbol argentino, dijo: "Me sentí muy bien, creo que me adapté rápido. Obviamente me hubiese gustado ayudar mucho más al equipo pero hice lo que pude y ahora tengo que seguir trabajando para lo que viene".