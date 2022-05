Richetti no se conforma: ''Nos falta seguir creciendo"

11/05/2022 - 04:18 Deportivo

La mano en Mitre venía torcida, pero todo cambió radicalmente con la llegada de Pablo Richetti a la dirección técnica. En su breve ciclo, está invicto y ya cosechó diez puntos sobre doce. Pero el DT mantiene los pies sobre la tierra, no se conforma con lo conseguido y le apunta a seguir creciendo como equipo.

"Estoy contento porque los resultados se van dando, pero todavía hay mucho por hacer. Creo que el equipo sigue teniendo mucho para crecer. Ha demostrado personalidad, mucho compromiso y ganas de sacar adelante la situación, desde que llegamos, pero nos falta seguir creciendo desde el juego", contó en un mano a mano con EL LIBERAL.

"Nosotros vivimos de los triunfos, la realidad en el fútbol profesional es ésa. En diez fechas ya han salido muchos entrenadores, es nuestro día a día. Pero no podemos creer que ganamos porque somos buenos y antes se perdía porque éramos malos. Ganamos porque hay muchas cosas que hicimos bien, pero si queremos sostener esto tenemos que seguir creciendo y mejorando. Yo no me quiero conformar con los resultados, quiero seguir creciendo como equipo para que, el día que por ahí no lleguen los resultados, tener una buena base para volver a salir", agregó.

Entre las victorias que consiguió Richetti en Mitre, están las goleadas ante el escolta San Martín de Tucumán (4 a 0) y frente al tercero en la tabla Brown de Adrogué (3 a 0), ambos de visitante. ¿Nace un "cuco" para los que pelean arriba? "Nosotros tenemos que ir con humildad, son circunstancias que se dan. El partido de San Martín se nos abrió rápido, eso nos dio mucha tranquilidad y después lo gestionamos muy bien. Con Brown fue mucho más trabado y el gol hizo que se pudiera destrabar. Pero cada partido es distinto, ahora se viene un rival durísimo (Chacarita) y si nosotros creemos que, porque venimos bien, las cosas salen solas, nos vamos a equivocar. Hay que ir con humildad, trabajar bien en la semana, pensar bien el partido e ir muy concentrados el domingo", sentenció el DT al respecto.