Nicolás Paz, el santiagueño que debutó en Unión

11/05/2022 - 04:49 Deportivo

El sueño de todo futbolista cuando se inicia es debutar en la Primera División y llegar lo más lejos en lo posible con algún título. Para Nicolás Paz, un santiagueño de 19 años que arrancó jugando al fútbol en la escuelita de "Pinino" Ruiz, ya cumplió con el primero y ahora le apunta a tratar de que Unión de Santa Fe pueda estar a la altura de las circunstancias para lograr la clasificación en la Copa Sudamericana.

"Creo que tenemos muchas posibilidades y ojalá que se pueda dar", expresó Nico cuando ayer habló en exclusivo con EL LIBERAL. ¿Quién es este joven futbolista que el pasado fin de semana vivió un día especial en el partido ante Argentinos Juniors?, él mismo se presentó y ofreció algunos detalles que por ahora eran desconocidos en su carrera.

"Me inicié a los 4 años en la escuelita de fútbol de Pinino Ruiz y hasta los 13 estuve jugando allí. Después gente de Unión de Santa Fe me vio jugar en un torneo de Jorge Donis y me invitaron a probarme en las inferiores del club. Me sumé al plantel de Novena División y de ahí pasé a jugar en la Reserva en el 2015", comentó el hoy lateral derecho del "Tatengue", cuya madre es oriunda de la localidad de La Bota, en el departamento Figueroa.

Lo curioso es que Nicolás cuando empezó a jugar al fútbol siempre lo hizo en la posición de zaguero central y no ocupando el sector derecho de la defensa como lo viene haciendo ahora. "Fue en la Reserva que me hicieron jugar como lateral derecho y de ahí quedé en esa posición", aclaró.

El partido ante Argentinos, que terminó con triunfo para el "Bicho" por 2 a 1 en La Paternal, fue muy especial para Nicolás Paz ya que se trató de su debut absoluto en el equipo titular. "Anteriormente había estado como suplente en dos partidos de la Copa de la Liga y también en la Sudamericana. No tuve la chance de ingresar en ninguno de ellos, pero el fin de semana mi suerte cambió y jugué como titular por primera vez. Fue una experiencia muy linda y la verdad que más allá de la derrota ante Argentinos Juniors, en lo personal quedé conforme con mi trabajo".