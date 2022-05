Mitre piensa en Chacarita y Ricchetti define el equipo

12/05/2022 - 04:50 Deportivo

Mitre se reencontrará con sus hinchas el próximo domingo, cuando reciba la visita de Chacarita Juniors. Este cotejo se disputará en el Estadio Único "Madre de Ciudades", a las 17.10 y la plantilla dirigida por Pablo Ricchetti prepara el duelo ante el "Funebrero" con el ánimo por las nubes, después de la goleada a Brown de Adrogué como visitante 3-0, el pasado domingo.

El plantel profesional de Mitre se entrenó ayer en doble turno. Por la mañana, los jugadores efectuaron ejercicios técnicos y tácticos en su campo de juego, y por la tarde, la práctica consistió en trabajos de fuerza y recuperación, ejecutados en las instalaciones del club.

El experimentado defensor Gastón Díaz, quien no jugó la fecha pasada en Adrogué, se refirió al presente de Mitre y al rival que se les viene.

"La verdad que venimos bien, estoy contento por el presente y por los chicos, por el trabajo que hicieron. A mí no me tocó estar, pero muy feliz por mis compañeros. Somos un buen grupo y entendemos que todos tenemos que sumar desde el lugar que nos toque. En este último partido no me tocó jugar, pero de afuera los vi muy bien a los chicos y el planteo del entrenador estuvo muy acertado", expresó el lateral.

"Se nos viene un rival duro como Chacarita. Seguramente ellos también van a salir a proponer su juego. Claro que al rival que se nos viene lo analizamos con el cuerpo técnico, pero sabemos desde siempre que a todas las canchas que vamos, intentamos ser nosotros los protagonistas", remarcó Díaz.

Sobre los pocos minutos que tuvo, el defensor opinó: "Obviamente que yo, como cualquiera de los chicos, quiero jugar. Pero debemos entender que hay un grupo y que cada uno intenta hacer las cosas lo mejor posible cuando entra. El técnico nos necesita. Debemos estar preparados para hacer las cosas de la mejor manera posible".

Sobre el escenario para la localía de Mitre, el lateral "aurinegro" Díaz sostuvo: "Respecto a la cancha en la que hacemos de local, hay cosas que pueden ser algo distintas. Quizás en cancha de Mitre sentimos un poco más el apoyo de la gente y más ahora que se están dando los resultados. Quizás sea porque tenemos a nuestros hinchas más cerca. En el estadio Único, está un poco mejor el piso y eso, para el fútbol que intentamos llevar a cabo, es bueno y nos favorece. Ayuda a la idea".