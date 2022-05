La fecha 3 se abre con un partidazo entre Sarmiento y Güemes

12/05/2022 - 04:54 Deportivo

El Torneo Anual 2022 "Alfredo Moreno", que hace disputar la Liga Santiagueña de Fútbol, ya tiene días y horarios confirmados para el desarrollo de la tercera jornada del certamen que reinició la actividad el fútbol local. Dos cotejos abrirán el telón de la fecha mañana viernes y el cruce entre Sarmiento y Güemes será uno de ellos.

El grueso de la jornada se disputará el domingo, con varios duelos para destacar, como ser la presencia de Central Córdoba en Beltrán, para visitar a Independiente de aquella ciudad. Unión Santiago, el mismo día, se reencontrará con su público para recibir la visita de Banfield.

Resta aún definir el día, horario y escenario para el duelo que deben jugar por esta fecha 3 los equipos de Mitre y Unión de Beltrán.

De acuerdo con lo confirmado por la Liga, así se jugará la fecha:

Mañana: Vélez vs. Instituto Santiago, en Vélez, a las 16 (14 Sub-21), sólo con público local; Sarmiento vs. Güemes, en Sarmiento, a las 16 (14 en Sub-21), sólo con público local.

Domingo 15/5. Defensores de Forres vs. Villa Unión, en Defensores de Forres, a las 16; Sportivo Fernández vs. Estudiantes, en Sportivo Fernández, a las 16. Mitre-Unión de Beltrán, día, horario y escenario a confirmar.

Zona B, domingo: Agua y Energía vs. Independiente de Fernández, en Agua y Energía, a las 16; Comercio vs. Clodomira, en Comercio, a las 16. Independiente de Beltrán vs. Central Córdoba, en Independiente, a las 16.

Unión Santiago vs. Banfield, en Unión Santiago, a las 16. Yanda vs. Central Argentino, en Cancha Central Argentino (local Yanda), a las 16.

Todos los encuentros del domingo serán únicamente con público local y en todos los casos, los duelos del Sub 21 arrancarán a las 14.