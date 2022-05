Patricia Bermúdez: "Di todo y volví a estar en un podio internacional"

12/05/2022 - 05:06 Deportivo

La luchadora santiagueña Patricia Bermúdez, representante argentina en los Juegos Olímpicos, se mostró feliz con la medalla de bronce que cosechó en el Panamericano en Acapulco, logro que le otorgó la clasificación a los Juegos Panamericanos de Chile 2023.

"Me siento feliz porque di todo y volví a estar en un podio internacional. El hecho de conseguir el pasaporte para el Panamericano del 2023 me otorga una tranquilidad para encarar mi preparación mejor planificada. También se vendrán los Juegos Odesur. La idea es hacer un gran trabajo para sumar puntos para el ranking mundial. Este hecho significará que me enfrenten con las mejores sólo en las instancias decisivas y no en la fase de grupo. Es por ello que es muy importante pensar en los futuros viajes para acumular puntos", indicó.

También Bermúdez, gendarme, dijo que quizás la falla para no poder avanzar a la final estuvo en la falta de competencia. "Hay que analizar y pensar que estas chicas son las mejores. Al no tener ese roce internacional y cuanto te toca enfrentarlas no debes tener yerros. Esta vez me tocó perder, pero lo hice ante subcampeona del mundo y bronce olímpico Sarah Ann Hildebrandt EE.UU. Fue una lucha complicada", analizó.

Conforme

La atleta dijo que "uno la verdad nunca termina de estar conforme. Había entrenador muy duro y sabía que podría enfrentarme con ella y pensé que esta vez iba a ser posible ganar. Pero lo bueno del deporte es que hay revancha en las competencias así que hay que prepararse mejor para la próxima", sentenció.

La santiagueña agradeció el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación, del Enard y de sus superiores en Gendarmería, para poder estar presente en el evento. "Estoy contenta por ello, de que se me sigue apoyando pensando en clasificar por qué no a los Juegos de París 2024. Sé que debo ir paso a paso y pensando siempre en ganar, siempre está el hambre", dijo.

La deportista consideró que hay muchas cosas por mejor para seguir creciendo. "Creo que estuvimos muchos tiempo sin entrenador y esto marca diferencia a este nivel. Tuvimos la mala suerte de ir sin entrenador y esto afecto bastante lo que es la preparación. Espero que esto se mejore para el futuro", consideró.

Patricia Bermúdez dedicó el podio a su familia, y en especial a su marido y entrenador. "Mi esposo es incondicional. También a mis amigos que a la distancia siempre están alentando, a la fundación Dardo Gómez, a la Secretaría de Deportes de Santiago del Estero con el profe Carlos Dapello a la cabeza por gestionar mi vuelta a mi Santiago, y al gobernador Gerardo Zamora por estar siempre", concluyó.