Super Liga Loretana: cargada actividad futbolística en el predio del Club Sportivo Loreto

Hoy se disputa la quinta fecha de la super liga Loretana

Epígrafe: El Mechero festeja su triunfo ante el 48 Vivienda que lo deja en solitario en la sima del tornero loretano.

LORETO, Loreto (C). En el predio del Club Sportivo Loreto se pondrá en marcha hoy a partir de las 13 la quinta fecha del torneo que organiza la municipalidad de esta ciudad denominado Super Liga Loretana, el que atrae la atención de la opinión publica deportiva loretana con la participación de diecisiete equipos que representan a distintos barrios de la Capital del Rosquete.

En esta oportunidad se enfrentarán en el primer partido el C.S.D.B° Oeste vs. B° Alberdi; 2°, B°48 Viviendas vs Los Picantes; 3°, Esquineros vs Alma y Vida; 4°, Centenario vs el puntero el Mechero; 5°, Defensores del Libertad vs Los Pinchas; 6° B° Centro vs B° Libertad; 7°, Remanso vs Los Bushcas; 8°, B° Oeste vs Los Amigos, libre en esta oportunidad Los Albañiles.

En la cuarta fecha se enfrentaron el B° 48 Viviendas con El Mechero en busca de la sima del campeonato, fue un partido de ida y vuelta en el que se generaron una importante cantidad situaciones de riesgo en ambas porterías, pero los tres puntos en jugo quedaron para los del barrio El Mechero por la mínima diferencia, el gol fue marcado de tiro libre por Benjamín Romero.

Los otros resultados de la fecha Alberdi 0, Los Picantes 0; C.S.D.B° Oeste 2, Alma y Vida 0; Los Esquineros 1, Los Pinchas 1; B° Centenario 1, B° Libertad 1; Defensores Libertad 1, Losd Bushcas 1; B° Centro 0, Los Amigos 2; B° Remanso 1, Los Albañiles 3.

