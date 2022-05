Quimsa sufrió otro revés y quedó sin chances de clasificación

14/05/2022 - 00:54 Deportivo

Hizo todo para llegar a la tercera jornada con chances, pero no pudo ser. Quimsa perdió anoche ante Félix Pérez de Paraguay 78-60, en la segunda fecha del Grupo C de la Liga Sudamericana Femenina y se quedó sin chances de clasificarse para el Final Four.

El elenco santiagueño, que había perdido el jueves ante Carl AZ de Bolivia, sufrió un nuevo revés y, también por la victoria de las chicas bolivianas ante Malvín de Uruguay ayer en el primer turno, llegaron al día de hoy sin posibilidades de meterse en la definición.

Félix Pérez fue superior anoche en el estadio Ciudad, sede de este Grupo C. Trinity Baptiste, con 24 puntos, 11 rebotes, fue la gran figura del encuentro. Además, estuvo bien secundada por Gala Ricart, autora de 24 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

En Quimsa, Sofía Acevedo, con 19 puntos, fue la destacada. Sofía Cabrera y Lorena Campos, con 11 puntos cada una, también fueron importantes. Carl AZ y Félix Pérez definirán hoy el clasificado al Final Four, desde las 19. Quimsa chocará ante Malvín a las 21.30.

Las cuentas tanto para Carl A-Z como para Félix Pérez Cardozo son las siguientes: Si Malvín le gana a Quimsa, Carl A-Z debe haberle ganado por 16 (anotando 46) o más para ser el mejor primero y cruzar con Societá S.

Bocca (mejor segundo). De no lograrlo jugará la semifinal única con Berazategui. Si Quimsa le gana a Malvín, Carl A-Z debe haberle ganado por 20 (anotando 45) o más para ser el mejor primero y cruzar con Societá Sportiva Bocca (mejor segundo). De no lograrlo jugará la semifinal única con Berazategui. Si Malvín le gana a Quimsa, Félix Pérez Cardozo debe haberle ganado por 20 (anotando 47) o más para ser el mejor primero y cruzar con Societá Sportiva Bocca (mejor segundo).

De no lograrlo jugará la semifinal única con Berazategui. Si Quimsa le gana a Malvín, Félix Pérez Cardozo debe haberle ganado 7 (anotando 44) o más para ser el mejor primero y cruzar con Societá Sportiva Bocca (mejor segundo). De no lograrlo jugará la semifinal única con Berazategui.