Güemes lleva su racha positiva a Temperley, en busca de otra alegría

15/05/2022 - 01:19 Deportivo

El “Gaucho” vuelve a salir a escena en esta durísima Primera Nacional. Esta tarde, desde las 15.30, visita a Temperley, en la continuidad de la decimoquinta fecha del campeonato. El conjunto santiagueño acumula cuatro fechas sin derrotas (2 victorias y 2 empates) e intentará sumar su quinta jornada consecutiva consiguiendo puntos. Sin dudas, la llegada de Walter Perazzo le hizo bien al equipo.

El entrenador le dio su impronta a un equipo que estaba muy caído desde lo futbolístico y anímico, después de sumar diez fechas sin sumar de a tres. El encuentro correspondiente a la fecha 15 de Argentina - Primera Nacional 2022 se disputará en el estadio Alfredo Beranger. El local se ubica en el trigésimo quinto puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en trigésimo lugar de la tabla (2 PG - 6 PE - 5 PP). Adrián Franklin será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Güemes igualó 0-0 ante Flandria en la jornada anterior. Por su parte, Temperley viene de caer por 0 a 2 frente a All Boys. Además, estos serán los otros duelos de hoy, en el marco de esta decimoquinta fecha: Instituto - Defensores de Belgrano, 15 horas; Flandria - Deportivo Riestra, 15.30; Alvarado (Mar del Plata) - Chaco For Ever y Estudiantes (Río Cuarto) - San Telmo, 16.30; Independiente Rivadavia (Mendoza) - Atlético Rafaela, 17; Gimnasia (Jujuy) - Belgrano, 19.10 (TyC Sports).