Pablo Astelarra y un momento muy difícil en su carrera

15/05/2022 - 01:26 Deportivo

Pablo Astelarra es un atleta no vidente e hipoacúsico y hoy no está en su mejor momento. Hace un tiempito que dejó los entrenamientos por cuestiones personales y sueña con retomar la actividad atlética siempre y cuando su situación económica se lo permita.

“Hoy mi preocupación pasa por conseguir un trabajo. No puedo dedicarme por completo al atletismo cuando mi mamá está haciendo un esfuerzo muy grande para mantener el pago del alquiler del departamento donde estoy viviendo ahora. Lamentablemente tuve que dejar de entrenar y mi cabeza hoy no está preparada para motivarme otra vez. Quiero trabajar y no consigo que hasta ahora me respondan todas las carpetas que presenté en varios lugares con mi currículum”, comentó Pablo cuando habló con EL LIBERAL sobre el difícil momento que está atravesando.

Luego agregó: “Dentro de las cosas que puedo hacer está el de aprender y trabajar en el área de informática por ejemplo. No tengo un conocimiento en general, pero puedo hacer un esfuerzo y si cuento con la ayuda de alguna persona para asesorarme, mejor todavía. Lamentablemente no puedo capacitarme de manera virtual porque como tengo problemas para escuchar bien, se me hace difícil entender el mensaje. Me resultaría mucho más cómodo y práctico hacerlo de manera presencial y con el apoyo de otra persona”.