Leguizamón: “EL RUGBY ME DIO MÁS DE LO QUE ME QUITÓ”

17/05/2022 - 01:11 Deportivo

Por Daniel Vera / Editor de Deportes Fotos: Daniel Pérez / José Gómez

Cuando internamente un deportista siente que ya no hay objetivos ni sueños por cumplir, lo mejor es dar un paso al costado. No importa si los años de carrera lo llevaron a ocupar lugares que tal vez nunca imaginó (como jugar o ganar títulos en el ámbito internacional) o si fueron otras las razones que lo llevaron a tomar la decisión de romper ese vínculo especial que tenía y sentía por un determinado deporte.

Juan Manuel Leguizamón regresó ayer a Santiago por unas cuantas horas y en un mano a mano con EL LIBERAL habló de todo. El ex integrante del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, no le escapó a ninguno de los temas y confesó que hubiera seguido jugando en el alto nivel aunque consideró que era el momento justo para tomar la decisión de retirarse de la actividad, después de 20 años de competencia.

“A la decisión de retirarme del rugby la venía pensando. Era evidente que estaba en la última etapa de mi carrera. Después del año pasado en Estados Unidos cuando me lesioné, puse el foco rápidamente en mi recuperación. Hoy estoy en condiciones y estaba entrenando en el SIC, en el club que llegué en el 2004. Tuve una semana de entrenamiento para ver si volvía a jugar un poco más, pero sentí que era el momento adecuado para tomar la decisión y pasar la página.

El “Negro”, hasta ahí, sabía que podía dar un poco más, pero internamente la realidad le decía otra cosa. “Cuesta tomar la decisión porque es algo que duró mucho tiempo. Es haber cumplido un sueño y haber hecho que dure varios años en algo que tanto me apasiona y que amo hacer.

Ahí se hace más complejo tomar la decisión, pero hay que tratar de tener la claridad mental para entender que son etapas de la vida y que nada es para siempre. Termina una etapa y se abre otra”.

Todo el diálogo se dio en un momento en que Leguizamón se aprestaba a subir al avión en el aeropuerto para reencontrarse con su familia en Buenos Aires. Justamente cuando habló de cómo tomaron su mujer y sus hijos el tema, el jugador que se formó en el Santiago Lawn Tennis Club admitió que hubo un apoyo total a la decisión y que supieron entenderlo.

“Mi familia me apoya en todo lo que decida. Obviamente se analiza la cuestión. Siempre que haya una lógica en la decisión, mi familia me apoya y me acompaña”.

Desde que hace casi un mes que anunció en las redes sociales su alejamiento del rugby, el santiagueño todavía está en la etapa de definir su futuro. “Estoy viviendo un poco esta transición de pasar la página. Estoy tranquilo, pasando tiempo con mi familia y de a poco organizando mi nueva vida”.

Cuando dio a conocer su retiro, Leguizamón, que últimamente estaba integrando el plantel de United New York, expuso su situación personal y mencionó la lesión que lo había marginado por un tiempo de las acciones. Pero él mismo se encargó de aclarar que no fue el motivo principal para ser hoy un ex jugador de rugby.

“La lesión que tuve fue la más importante de mi carrera deportiva (ruptura de ligamentos cruzados en la rodilla). Surgió jugando en Estados Unidos. En el texto que escribí en las redes sociales, mencionaba la lesión como una etapa que fue importante en el último año. Fue atravesar esta etapa con un trabajo de rehabilitación y ponerme a punto de vuelta. Fue difícil, pero me generó un aprendizaje y una experiencia nueva”.

Una leyenda

La extensa carrera del ex tercera línea de Los Pumas abarca una innumerable cantidad de partidos internacionales y cuatro copas del mundo, siendo por ahora el deportista santiagueño que más veces participó en citas mundialistas de este deporte.

Cuando habló de balance, Leguizamón se quedó con los 20 años de haber vivido cosas buenas y malas y que aún así pudo disfrutarlas. “En estos últimos tiempos uno va pensando y haciendo un balance de lo que fue mi carrera. También reviviendo cosas. La verdad que son todas una mejor que la otra. En 20 años de carrera pasaron dos mil millones de cosas, algunas buenas y otras no tanto. En el momento uno piensa que no son tan buenas, pero sirven para el aprendizaje y analizar de la mejor manera. Pude disfrutar demasiado y divertirme mucho cumpliendo mi sueño”.

En el rugby como en cualquier otra disciplina, siempre quedan cosas por hacer o mejorar. También aquello que no se pudieron cumplir y que están a la espera de que eso suceda. Leguizamón tuvo muchos desafíos en su vida deportiva, pero aún así dijo que no le quedaron temas pendientes en su carrera.

“Como jugador creo que no me quedó pendiente nada. Quizás estoy en condiciones de competir un poco más, pero entiendo que es el momento adecuado para tomar la decisión y pasar la página. Aunque sienta esas ganas de seguir jugando, pero es difícil saberlo porque no hay un manual que diga hasta cuándo se puede sentir lo que realmente uno quiere. Creo que ahí es donde uno llega a preguntarse si se puede seguir jugando o se termina con todo. Confieso que soy una persona que me gusta hacer deporte hasta que pueda”. l