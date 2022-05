“Ni sé lo que significa ser ídolo”

17/05/2022 - 01:20 Deportivo

A fuerza de coraje, temple y entrega total, Leguizamón fue ganándose su lugar en Los Pumas y en todos aquellos equipos que jugó para orgullo de él y de su familia.

¿Te consideras un ídolo?, fue la pregunta que salió en la charla y el “Negro” respondió: “No me considero un ídolo ni sé lo que es. Agradezco el cariño de la gente que fue una de las cosas más importantes que me fue pasando en los últimos tiempos, sobre todo ahora que lo veo más seguido.

Muchos me agradecen por lo que hice, pero no hace falta que sea así. Siempre soy yo el que agradece. Me considero una persona normal y que hizo todo para cumplir con lo que se propuso. Por ahí la exposición agranda un poco y modifica el sentido de lo que realmente es. Somos personas que practicamos deporte y que disfrutamos de lo que hacemos. Lo veo como algo muy natural de la vida”. l