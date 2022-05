Alexis Ferrero dejaría de ser el mánager del ''Ferro''

17/05/2022 - 01:39 Deportivo

Central Córdoba regresó ayer a los entrenamientos después de una semana de licencia y con la vuelta de la plantilla al trabajo, llegaron las novedades importantes, ya que se avecinan cambios importantes a nivel dirigencial. El mánager Alexis Ferrero dejará su puesto en las próximas horas de manera formal.

La comisión directiva tiene decidido un cambio de rumbo respecto del fútbol y en ese sentido, optaría por la no continuidad del ex defensor, símbolo del ascenso. Si bien no hubo anuncios oficiales, la decisión está tomada y en la jornada de hoy, habrá una reunión decisiva para formalizar su salida, de acuerdo con lo que informaron fuentes cercanas al club.

La salida de Ferrero es inminente e incluso, ya se habría despedido de los futbolistas del primer equipo.

Alexis Ferrero lleva exactamente dos años en el puesto de mánager y habrá que ver cuál es la determinación que Central Córdoba toma de cara al futuro en el puesto, ya que el santafesino era uno de los principales eslabones en la búsqueda de refuerzos, su hombre fuerte en los mercados de pases.

Esta casi segura salida de Ferrero impacta de lleno en el actual mercado del club, ya que se están buscando nombres para reforzar al plantel que dirige Sergio Rondina.