Fioravantti espera que Mitre pueda volver al triunfo de local

18/05/2022 - 02:03 Deportivo

Mitre venía en franca recuperación desde que Richetti agarró el equipo. Pero el domingo pasado se quedó sin invicto al caer ante Chacarita, en el estadio Único.

Y en su anterior presentación como local, en el 8 de Abril, el “Auri” había empatados sin goles ante Defensores de Belgrano.

¿Por qué le está costando ganar de local a Mitre? “No sé. Se están dando los partidos así. Con Defensores de Belgrano fue un juego sucio, trabado y ante Chacarita nos costó crear situaciones y ellos golpearon en los momentos justos”, respondió el volante Leandro Fioravantti.

“La gente siempre está, siempre apoya y ojalá podamos regalarle una alegría acá de local que hace mucho no lo hacemos”, agregó el “Colo”. Antes de la llegada de Richetti, Fioravantti no había tenido minutos en esta Primera Nacional. Pero ahora se afianza como titular. Y el equipo se venía consolidando en la tabla, aunque este golpe ante “Chaca” frenó un poco ese envión. “Veníamos en alza, desde que llegó este cuerpo técnico no habíamos perdido todavía, pero sabíamos también que por algo el de ellos es el equipo más goleador de la categoría. Aprovecharon los momentos que nos desordenamos, como en el segundo gol. Antes encontraron un gol de pelota parada también y en el tercero ya estábamos entregados al ataque y era factible que en alguna contra nos convir t i e ran”, analizó el volante. “Quedamos con bronca, pero sabemos que no hicimos las cosas mal. Ellos pegaron cuando tenían que pegar y ahora tenemos que pensar en el siguiente partido”, insistió.

A Fioravantti le pareció exagerado el 0-3, incluso lo catalogó de ser un “resultado mentiroso”, pero más allá de remarcar que su equipo “dominó” quedó preocupado porque “nosotros fuimos más protagonistas, pero no pudimos encontrar nunca situaciones claras de gol”. Mitre, que ocupa el puesto 29 en la tabla de posiciones con 14 puntos, tendrá un largo viaje este fin de semana ya que el domingo visitará a Guil lermo Brown, de Puer to Madryn. El partido se jugará desde las 15, con el arbitraje de Nelson Bejas.