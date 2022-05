“Estamos obligados a incorporar, pero el mercado está difícil”

18/05/2022 - 02:06 Deportivo

Central Córdoba tendrá un segundo semestre de año en el que se jugará la permanencia en Primera División.

Por eso, y por las lesiones que sufrió, necesita reforzarse, aunque el mercado se avizora complicado. Así lo expresó el entrenador “ferroviario” Sergio Rondina, en un mano a mano con EL LIBERAL.

“Lo ideal sería que llegue un refuerzo por línea. Quizás dos volantes, un defensor y un delantero. Pero estamos viendo, éste no es un mercado de pases fácil porque la mayoría de los jugadores tienen contrato vigente. Lo que nos están ofreciendo no nos convence. Pero estamos obligados a incorporar por las lesiones de Leguizamón y Laba. Por ahora estamos evaluando nombres, pero no hay nada concreto, ni siquiera gestiones avanzadas”, arrancó diciendo el “Huevo”.

“Este mercado va a ser complicado también porque la mayoría de los jugadores tiene contrato vigente, entonces tendrían que rescindir. Hay que ver si los tienen en cuenta o no. El tiempo hasta el inicio del torneo es corto, aunque el mercado va a seguir abierto un tiempo más. Tampoco es lo ideal sumar algún refuerzo una vez que arranque el torneo, pero se dio así e iremos viendo cómo se dan las cosas”, agregó. La salida del mánager Alexis Ferrero fue algo que sorprendió al propio Rondina, pero aseguró que “en cuanto al mercado de pases, no debería afectarnos”.

“Llegué ayer y me enteré de esta medida. Todavía no sé bien los motivos, no tuve tiempo de reunirme. Alexis era un tipo querido en el plantel, con el que tenía mucha cercanía y hablamos mucho de fútbol. Pero son decisiones que toma la dirigencia y ellos sabrán los motivos. Esto no tendría que afectarnos en el mercado de pases porque también estaban Fernando Auatt y Diego Ledesma, trabajaban los tres codo a codo”, explicó. “Mi relación con Alexis era muy buena. Fue el primero en llamarme, ya lo había hecho en una oportunidad, cuando agarró el club y después volvió a llamarme cuando se dio mi llegada a Central”, cerró.