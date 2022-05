Francisco Palazzi se sumó al trabajo con Los Pumitas

18/05/2022 - 02:19 Deportivo

El seleccionado argentino juvenil, Los Pumitas, inició una concentración en Casa Pumas, con la presencia del jugador de Old Lions, el santiagueño Francisco Palazzi.

Trabajarán bajo las órdenes de head coach José Pellicena, con vistas a futuras concentraciones. Los citados: Lucio Aguiar (CUBA), Juan Aguirre (Univ. de Córdoba), Manuel Arroyo (Los Tordos), Francisco Annecchini (La Plata RC), Giuliano Avaca (Tala RC), Octavio Barbatti (J. de Córdoba), Felipe Bares (Los Tilos), Juan Baronio (J. Club de Rosario) , I s i d ro Bosch (Newman), Valentín Cabral (C. Athletic), Santino Crivello (Old Resian).

Efraín Elías (J. Club de Córdoba), Mario Fernández (Tuc. Rugby), García Hamilton (Tuc. Rugby), Benjamín Grondona (Champagnat), Juan Herrero Ducloux (Univ. o de La Plata), Mateo Lorenzo (La Plata RC), Matías Medrano (Regatas Bella Vista), Agustín Moyano (C. Athletic), M. Núñez Miseres (Alma Junior), Francisco Palazzi (Old Lions). Lautaro Peralta (Mendoza RC), Genaro Podestá (Marista RC), Nicolás Promanzio (Alumni), Federico Rolloti (La Tablada), Ramiro Rubio (A. del Rosario), Agustín Sascaro (SIC), Ignacio Sapino (C. Rafaelino de Rugby), Juan Cruz Strada (Sta Fe Rugby), Francisco Udrisar (La Tablada) y Nicolás Viola (J. Club de Córdoba).