Romero: “El trabajo es lo que nos sacó del fondo”

19/05/2022 - 00:43 Deportivo

Mitre venía en alza. Invicto en el ciclo de Pablo Richetti como DT, había conseguido diez de los últimos doce puntos en juego. Pero el domingo pasado sufrió un duro cachetazo al perder 3 a 0 con Chacarita, en el estadio Único. Y para el delantero David Romero, esto no debe apartarlos de la línea de trabajo.

“Creo que tenemos que seguir trabajando, esto es lo que nos sacó del fondo y no tenemos que bajar la cabeza. Debemos mantener la frente en alto y seguir trabajando”, dijo en diálogo con EL LIBERAL.

“Veníamos con una buena racha y queríamos seguir por ese camino, pero no se nos pudo dar. Lo intentamos y lo buscamos en todo momento, nos faltó la puntada final. Si hubiéramos conseguido algún gol, la historia hubiese sido distinta”, agregó el atacante friense, todavía sin poder sacarse de la cabeza el duelo ante el “Funebrero”.

“La Bestia” agradeció el apoyo del hincha e insistió en no perder el foco y seguir trabajando en la misma línea que tan buenos resultados les venía dando. “Que el hincha reconozca el esfuerzo es bueno para nosotros, pero no tenemos que perder de vista el trabajo porque no me voy a cansar de decir que es el que nos sacó de abajo. Tenemos que seguir en esa línea y eso nos va a llevar a buscar otro objetivo”, explicó. El “Aurinegro” buscará regresar al triunfo el próximo domingo, cuando desde las 14 visite a Guillermo Brown de Puerto Madryn, por la fecha 16 de la Primera Nacional.