Sarmiento y Unión Santiago siguen a paso firme y marcan la diferencia

19/05/2022 - 00:47 Deportivo

La actividad oficial de la Liga Santiagueña de Fútbol regresó tras dos años de inactividad por la pandemia, con la disputa del Torneo Anual 2022 “Alfredo Moreno”. Y al cabo de las primeras cuatro fechas, Sarmiento y Unión Santiago están marcando claras diferencias sobre el resto.

Tanto el elenco bandeño como el capitalino ganaron sus cuatro compromisos, por lo que lideran las zonas A y B, respectivamente, con puntaje ideal. La ventaja conseguida en este arranque por el “Profesor” y el “Tricolor” parece sustentarse en que ambos participaron en el Torneo Regional Federal Amateur, que arrancó a fines del año pasado y se extendió hasta los primeros meses del 2022.

El haber mantenido una base de aquellos planteles, pero sobre todo el hecho de haber tenido competencia, hace que ambos estén por encima de aquellos equipos que se rearmaron prácticamente de cero, luego de dos largos años de inactividad. Al margen de eso, al certamen le falta mucho por recorrer aún y, en el fútbol, cualquier cosa puede pasar y las sorpresas siempre están a la orden del día. Por ahora, tanto Sarmiento como Unión Santiago están ratificando sus chapas de candidatos al título.





Forma de disputa

En la primera fase participan 20 clubes, divididos en dos zonas de 10. Juegan todos contra todos, por puntos y a una rueda. Además habrá clásicos interzonales de ida y vuelta (ya se jugó la ida).

Tras estas 11 fechas, los primeros cuatro equipos de cada grupo se clasificarán a la Copa de Oro, en busca del título de campeón y las dos plazas Regional 2022/2023. Del 5º al 8º jugarán la Copa de Plata, por un cupo al Petit Torneo de la Federación (otorga otra plaza al Regional). Y los dos últimos culminan su participación. La próximo fecha se jugará así: Mañana: 16, Güemes vs. Instituto Santiago (en Central Argentino). Domingo: 11.30, Villa Unión vs. Mitre; 13, Yanda FC vs. Agua y Energía (en Agua y Energía); 14, Estudiantes vs. Defensores de Forres y Banfield vs. Independiente de Beltrán; 16, Sportivo Fernández vs. Vélez de San Ramón. Miércoles 25 de mayo: 16, Unión de Beltrán vs. Sarmiento, Central Argentino vs. Unión Santiago y Clodomira vs. Independiente de Fernández.