Pereyra: “Va a ser una segunda parte del año muy difícil”

19/05/2022 - 23:37 Deportivo

Central Córdoba está en plena pretemporada, de cara a un semestre en el que se jugará nada menos que la permanencia en la categoría.

“Retomamos después de una linda semanita para despejarnos un poco y recargar energías. Estamos con todas las ganas y todas las expectativas, esperando que esto comience y con el mismo objetivo que nos trazamos el torneo pasado, ir partido a partido. Si bien el torneo pasado no llegamos a cumplir lo que queríamos, estamos tranquilos porque hemos demostrado que estamos para grandes cosas”, manifestó el defensor Fabio Pereyra, en diálogo con el departamento de prensa del club.

“Vamos a ir a buscar esos puntos que quizás el torneo pasado nos hizo falta, porque merecíamos un poco más. Pero ya está, eso ya pasó. Ahora comienza una parte nueva de este año y debemos recargar todas las pilas para empezar de la mejor manera”, agregó el zaguero central. Pereyra prefiere focalizarse en potenciar lo bueno que hizo el equipo de Rondina.

“Para corregir y mej o rar siempre van a haber cosas, pero yo siempre le veo el lado positivo a todo y el equipo siempre demostró estar a la altura de cada partido que jugó. Para mí no hubo nunca un rival que nos haya superado ampliamente en el juego. Vamos a ir mejorando poco a poco, tenemos todos estos días para hacerlo pero siempre soy de rescatar lo positivo y a eso agregarle lo que nos faltó el torneo pasado”, destacó. Las lesiones diezmaron al plantel en el primer semestre del año.

Al respecto, el ex Arsenal consideró: “En el último tramo del torneo hemos tenido varias lesiones, me incluyo también, y creo que tiene que ver con la seguidilla de partidos. Jugar cada tres o cuatro días a veces es una locura pero es lo que nos toca y hay que afrontarlo de la mejor manera. Somos seres humanos, no somos robots, y puede pasar”. “Ahora nos vamos a preparar de la mejor manera, va a ser una segunda parte del año muy difícil. Si bien la primera parte fue complicada y dura, yo creo que esta va a ser más difícil porque es un torneo largo y con poco margen de descanso”, concluyó.