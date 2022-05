Dos cambios confirmados y una duda, en Güemes

20/05/2022 - 00:59 Deportivo

Después de la derrota del fin de semana pasado ante Temperley, que cortó una racha de cuatro fechas sin perder, Güemes se prepara para recibir pasado mañana a Deportivo Morón, desde las 19 por la decimosexta fecha de la Primera Nacional.

En ese sentido, ayer por la tarde se realizó una práctica de fútbol en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, en la que el entrenador Walter Perazzo comenzó a definir el equipo titular.

De acuerdo con lo que ensayó el DT, habrá dos variantes con respecto al equipo que viene de caer ante el “Gasolero”. Una será obligada, debido a la baja del zaguero central Gabriel Fernández, quien llegó al límite de las cinco amonestaciones y deberá purgar una fecha de suspensión.

Para ese puesto, Perazzo maneja dos alternativas. Una es la de Sebastián Olivares, quien ya recibió el alta médica tras superar un desgarro. Lo que hace dudar al entrenador es la falta de ritmo futbolístico del ex Ferro Carril Oeste, que en este torneo apenas disputó 100 minutos: jugó los 90 en la primera fecha (1-1 ante Estudiantes de Buenos Aires) y los últimos 10 en la segunda (1-3 frente a Atlanta). Es decir que el defensor no juega desde hace 3 meses (su último partido fue el 19 de febrero). Con Perazzo, fue al banco de suplentes en su debut (0-1 frente a Belgrano, por la décima fecha), pero no ingresó. Y después ya no pudo contarlo porque se lesionó. Iván Serrano es la otra alternativa que maneja el entrenador. La otra variante que implementará el DT será en el mediocampo, con el ingreso de Tomás Assenatto por Agustín Aleo.

En consecuencia, el “Gaucho” recibiría al “Gallo” con Joaquín Papaleo; Lautaro Arregui, Andrés Zanini, Olivares o Serrano y Gabriel Lazarte; Assenatto, Nicolás Juárez, Luis Jerez Silva y Facundo Melivilo; Claudio Salto y Ramón Lentini. Además de Olivares, el DT ya puede contar con Gabriel Comas, Orlando Muriel y Maximiliano Pariente, quienes también recibieron el alta médica y se entrenan con el grupo. En tanto, el defensor Arián Pucheta se recupera de una distensión en el recto anterior y el volante Marcos Fernández, de un desgarro en el aductor izquierdo.