Doce carreras formarán parte de la 6ª reunión

21/05/2022 - 01:15 Deportivo

La Comisión de Carreras del Hipódromo 27 de Abril pondrá en marcha mañana en la magnífica pista hípica ubicada a orillas del río Dulce, la reunión N° 6 de turf de la presente temporada, la cual prevé la puesta en escena de un extenso y atractivo programa de carreras.

La reunión arranca a partir de las 10.30 en donde la organización tiene previsto un programa con doce grandes pruebas en diferentes distancias, para donde comprometieron su presencia los más destacados propietarios con sus ejemplares, a quienes se agregarán calificados jockeys de la provincia.

Será una jornada atrapante para la grey burrera, la cual seguro dirá presente en gran número.

A continuación se ofrece el programa completo de las carreras que se desarrollará mañana en el hipódromo 27 de Abril.

Programa





Programa

Primera carrera, premio Día del Futbolista sobre 350 metros: Minero Scat, Will Board, Gingerland, Thunder Gold, My Daring y Román Aral. Segunda carrera, premio Mariano Moreno 450 metros: Ritmo Capanga, Je B. Point, Ilustrado, Santiagueñazo. Tercera carrera, premio Clásico Primera Junta sobre 300 metros: Don Camilo, Romana Four, Foquito, General. Cuarta carrera, premio Especial Día del Dirigente sobre 400 metros: Dale Tilin, Puré Bar, Santillano.

Quinta carrera, premio Cornelio Saavedra sobre 1000 metros: Win De Triomphe, Ron Pat, Great Chacarero, Merlot, El Tamesis, Catedrático Embrujo. Sexta carrera, premio Día del Trabajador sobre 1200 metros: Lustrascarpe, Sold Out, Usain B, South Nigth, Centella Halo, Lo Capo. Séptima carrera, premio Juan José Paso sobre 1200 metros: 1ª, Libertador Sam, Kato Scat, Dexter Joy, Esculapio Scat, El Potro, Maze Máster. Octava carrera, premio Clásico Regimiento de Patricios sobre 400 metros: Rosendo, Licor de Villate. Novena carrera, premio Clásico Día de Ejército Argentino sobre 500 metros: Gallo Emplumado, Súper Coco.

Décima carrera, premio Clásico Día de Periodista de Turf sobre 350 metros: Castigo, Carteador y Julia César. Undécima carrera, premio Día del Soldado Argentino sobre 350 metros: Mariano, Che Malandra y Doña Bárbara. Duodécima carrera, premio Día Nacional de la Escarapela sobre 500 metros: Gato Siames, Pelé, Don Julián y Gran Enemigo.