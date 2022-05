Se filtran nuevos mensajes que complican más a Sebastián Villa: “No haga nada raro, soy el pan de cada día de mi familia”

21/05/2022 - 09:50 Deportivo

A un día de que Boca afronte la final contra Tigre, la situación de Sebastián Villa se complica cada vez más: ahora aparecieron nuevas capturas de los chats que el futbolista le envió a la joven que lo denunció por violencia de género, abuso sexual e intento de homicidio.

En ellos, se advierte cómo el jugador intenta convencer a la víctima de que no cuente nada de lo ocurrido porque su carrera le permite ser "el pan de cada día de su familia".

Aquí, parte de esos mensajes:





Denunciante: Te tengo miedo. No quiero





Sebastián Villa: Deme la dirección mi reina





Denunciante: Ya tomé una decisión





Sebastián Villa: Tu sabes que es mi carrera, mi reina. De mí depende mi familia, mi mamá, todos. Veámonos.





Denunciante: Ya lo sé. Yo te he cuidado siempre





Sebastián Villa: Hablemos. Por eso





Denunciante: Pero no merecía esto





Sebastián Villa: Yo sé que tú me quieres. No vayas a hacer nada raro, mi vida. Que tú sabes que no puedo dar que hablar. Hágalo por mi familia, yo soy el pan de cada día.





Mientras, el club emitió un comunicado poniéndose a disposición de la víctima, pero sin embargo no adoptó ninguna medida contra el futbolista, que figura en la lista de concentrados para la final ante Tigre.