Pálido empate entre Güemes y Deportivo Morón

23/05/2022 - 00:53 Deportivo

En un partido chato, de escaso nivel y con muy poco brillo, Güemes y Deportivo Morón empataron 0 a 0 ayer en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, por la decimosexta fecha del torneo de la Primera Nacional.

El “Gaucho” tenía como objetivo empezar a fortalecer una localía que, hasta aquí, es muy endeble.

Pero no fue capaz de vulnerar a un rival que no mostró demasiada ambición y al que le sentó a bastante bien el punto. Con este resultado, el equipo de Walter Perazzo llegó a los 13 puntos y se ubica en el puesto 33, todavía cerca de la zona roja del descenso. Desde el inicio mismo del juego se pudo ver a dos equipos muy limitados, especialmente en los metros finales de la cancha.

El visitante pareció animarse a los 7 minutos, con un fuerte disparo de larga distancia de Gastón González, que se fue apenas desviado. Pero fue solamente un espejismo porque, después de eso, el “Gallito” se dedicó a esperar en su campo y cederle la pelota al dueño de casa, esperando forzar algún error para meter la contra. Güemes intentó asumir el rol protagónico y para ello contó con algunos destellos de Facundo Melivilo, que inquietaba por izquierda cuando encaraba hacia el área.

El ex Central Córdoba por momentos encontró en Nicolás Juárez a un socio futbolístico, pero apenas se vio a cuentagotas. El equipo de Perazzo tuvo su chance a los 9 minutos, pero Ramón Lentini no llegó bien para empujarla. Después respond i ó L e v a t o c o n u n cabezazo, y la más clara del tedioso partido fue otro cabezazo de Jerez Silva a un palo, que el golero Rojas la sacó a un costado. Las ideas se fueron apagando con el correr de los minutos, y el local nunca pudo encontrar la fórmula para perforar la última línea defensiva, y Morón cuidó más la pelota, pero sin agresividad.





Complemento

El segundo tiempo fue un calco del primero, con poquísimas ideas, donde cada uno tuvo por momentos el control de juego, pero sin contundencia. Y eso que el inicio de Güemes hizo ilusionar a sus hinchas, pero se fue diluyendo muy rápido en la intrascendencia. Benega lo tuvo al principio con un remate cruzado para el local que se fue por arriba, y el equipo de Coyote tuvo dos claras con Bersano y otra con Bracamonte en el final. Los cambios tampoco les dieron resultados a los equipos, los dos se cuidaron mucho, y el 0-0 nunca se pudo modificar, en un pobre partido que desnudó l a s l i m i t a c i o n e s d e ambos.