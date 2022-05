Quimsa volvió de Buenos Aires con el premio que buscaba: el pasaje a la final

24/05/2022 - 00:31 Deportivo

Quimsa volvió ayer de Buenos Aires con el premio que fue a buscar: la clasificación a la gran final de la temporada 2021/22 de la Liga Nacional.

La “Fusión” iniciará la serie final el próximo domingo en el estadio Ciudad ante Instituto de Córdoba o San Martín de Corrientes, que mañana jugarán el quinto juego decisivo de la serie en el estadio Ángel Sandrín de la capital cordobesa.

La delegación retornó a nuestra ciudad en dos grupos. Por un lado, los jugadores con mayor rodaje (Juan Ignacio Brussino, Franco Baralle, Iván Gramajo, Eric Anderson, Reyshawn Terry, José Ascanio, Sebastián Acevedo, Mauro Cosolito y Davaunta Thomas) arribaron a las 14.20 al aeropuerto Vicecomodoro Ángel Aragonés.

Y por el otro, el cuerpo técnico (Sebastián González, Edgardo Santillán, Guillermo Maurino, Jorge Caballero, Lucas Barci, José Morales y Claudio Hass) y los jugadores con menos rodaje (Sebastián Lugo, Emiliano Toretta y Bryan Carabali) llegaron en horario nocturno, debido a que el colectivo del club sufrió un desperfecto antes de la partida desde Buenos Aires.

Todos experimentaron el cansancio lógico de haber vivido un fin de semana desgastante por todas las presiones de la alta competencia, pero con la satisfacción de haber conseguido el objetivo. La de hoy será una jornada de descanso y la vuelta al trabajo está programada para mañana en horario matutino, en el Ciudad.





Con Franco Baralle

Tras pisar suelo santiagueño, Franco Baralle se mostró feliz por el logro obtenido y en diálogo con EL LIBERAL dejó en claro que ahora el equipo quiere revancha de la final perdida la temporada pasada ante San Lorenzo.

“La verdad que estamos contentos por volver a jugar una final, por volver a tener una revancha. Estamos contentos por el grupo, porque hicimos un gran trabajo. Todavía falta, todavía no logramos nada. Hay que descansar y poner la cabeza en lo que viene”, declaró el base armador cordobés, que se ha convertido en una pieza clave en el equipo de Sebastián González al punto de ser elegido como el “Mejor U23” e integrante del quinteto ideal de la temporada.

Consultado por el desarrollo del juego, explicó: “Boca no iba a soltar el partido, era obvio que iba a reaccionar, pero bien por nosotros que pudimos sostenerlo. Creo que el esfuerzo que hicimos durante todo el partido hizo que pudiéramos sacar esa diferencia y cerrarlo al final”. Con respecto a si prefiere a Instituto o San Martín como próximo rival, respondió: “Para una final no se elige. Cualquiera de los dos va a ser duro, juegan muy bien al básquet los dos. Más allá de eso, creo que tenemos que enfocarnos en nosotros y no pensar tanto en el rival”.





Sebastián Acevedo

A su arribo a la provincia, EL LIBERAL también pudo dialogar con Sebastián Acevedo, que tuvo un gran protagonismo en el cuarto juego ante la ausencia de Reyshawn Terry.

“Estamos muy contentos. Hicimos un gran trabajo en Buenos Aires y ahora enfocados en descansar para lo que viene”, fueron las primeras palabras del santiagueño.

“En todo momento sabíamos que iba a ser difícil. Por ahí un partido se puede dar en tener un resultado más amplio, pero noà Ellos son un gran equipo, tienen muy buenos jugadores y sabíamos a lo que nos enfrentábamos”, agregó en referencia a la reacción de Boca en el último cuarto. “Seba” quedó además reconfortado por el rendimiento colectivo. “Estoy muy contento por el trabajo que hemos hecho tanto en defensa como en ataque así que sigamos el mismo camino, porque si seguimos trabajando duro como lo venimos haciendo nos va a ir bien”, indicó.

De cara a la final, evitó inclinarse por Instituto o San Martín, a pesar de su paso en el equipo correntino. “Prefiero a cualquiera. Hoy en día, para salir campeón hay que ganarles a todos. Por ahí, me pondría un poquito más contento por los amigos que tengo en San Martín. Va a ser un lindo partido, va a ser definitorio para los dos. Son muy buenos equipos. Esperemos el miércoles y que gane el mejor”, comentó.