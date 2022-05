“Lato” Santillán, un apasionado en el básquet y en la vida

25/05/2022 - 00:42 Deportivo

De aquel base picante a este entrenador apasionado, hay toda una historia de amor por el básquet que tiene como epicentro el Bº El Triángulo. Edgardo “Lato” Santillán, primer asistente de Sebastián González en Quimsa, atraviesa uno de los momentos más felices en el plano deportivo, ya con nueve finales sobre su espalda.

Con Santander jugó tres: Liga Nacional 2014/15, Súper 8 del 2014 y Súper 20 del 2018. Con González llegó a seis: Supercopa 2022, Súper 20 del 2021 y 2022, Intercontinental 2021, Champions 2020 y Liga Nacional 2020/21. Y va por la séptima. “Lato” abordó diferentes temas en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.





Su primer partido como entrenador. “Tenía 19 años, no esperaba ser entrenador esa época. Me voy a ver un partido contra Red Star y los chicos de Huracán no tenían entrenador. Y Juan Acevedo, que estaba en la comisión me dice: ‘Lato, no los dejes solos a los chicos. Sentate en el banco. Me fue bien y me gustó. Yo tuve la suerte de tener como entrenador a Fernando Moyano, Pancho Fernández, Ricardo Gerez. Y cuando venían los amigos de mi viejo a casa, me quedaba a escucharlos cuando hablaban horas y horas”. La llegada a Quimsa como técnico. “En el 2005 como ayudante de Hugo López para las formativas. Al poco tiempo, Daniel Jaule me hizo su asistente en el TNA. Cuando se fue Daniel, por lealtad, presenté mi renuncia y me fui a Bandera por seis meses. Me terminé quedando 6 años. Volví por pedido del ‘Gringo’ Corona, para el minibásquet. He pasado por todas las categorías del club”.





El presente con Sebastián González. “Es difícil hablar del entrenador de turno, pero siempre remarco su calidad humana. Sabe llegar a las personas, nos tiene felices a todos, respeta la función de trabajo de cada uno, confía en las personas que tiene alrededor. Más allá de su capacidad para dirigir, por su forma de ser le damos el 200 por ciento en el trabajo”.





La oportunidad en Liga Nacional. “Seba estaba con Covid y me ha tocado dirigir un partido en Formosa contra La Unión. Después, aquí con Ferro y Obras. Y por otras circunstancias con Gimnasia de Comodoro que definíamos el número uno. Gracias a Dios, el equipo ha respondido”.





El incidente con “Leo” Gutiérrez. “El espectáculo no merecía ese final, más siendo un clásico, con mucha gente y yo siendo del lugar. Me costó muchísimo, pero después fue pasando, eso queda en la cancha. No quiero entrar en detalles. Sí reconozco que soy muy eufórico, pero soy así, lo vivo así”.





La final que se viene. “Estamos donde queríamos estar. Ha sido una temporada muy difícil. Al no estar San Lorenzo tan fuerte como otros años, se ha hecho una liga muy pareja. Hemos logrado el número uno de la fase regular que nos da el plus de definir en nuestra casa, con nuestra gente”.





La familia. “La vida de un entrenador no es fácil. Me tocó vivir la enfermedad de mi mamá que ha sido muy difícil y el apoyo de mi familia siempre me ha llevado hacia adelante. Yo he perdido un pilar muy importante, que fue mi papá (‘Chiqui’ Santillán), que estaba él para contener todo. Estoy orgulloso de la familia que he formado, que me acompaña en todas las decisiones que tomo”.