Nico Copello: "Quimsa es muy similar a nosotros"

27/05/2022 - 04:03 Deportivo

Desde Córdoba, Nicolás Copello se mostró feliz por volver a jugar la final de la Liga Nacional y explicó que Quimsa es "muy similar" a Instituto. "Estoy contento por tener la oportunidad de estar en la misma instancia. Hicimos las cosas bien y ahora queda entrenar y tratar de preparar el partido de la mejor manera", expresó el base de Instituto en diálogo con EL LIBERAL.

"Nico" comparó las series que afrontaron ambos equipos en semifinales. "Quimsa dominó a Boca, más allá del tercer partido. Y para nosotros no fue tan así, porque si bien en el último partido fue cuando nos sentimos realmente cómodos, la serie se jugó un poco al ritmo que quería San Martín y por momentos nos sentimos incómodos. En casa, con el empuje de la gente y con cierta cantidad de minutos jugando buen básquet, nos alcanzó, pero obviamente que después en Corrientes nos costó. El quinto partido pudimos mostrar nuestro juego, pudimos ser duros atrás y por momentos tener buen goleo y reparto ofensivo que es lo que caracteriza a Instituto", explicó.

Consultado acerca del equipo santiagueño opinó: "Quimsa es muy similar a nosotros en el hecho de que tienen diez jugadores o incluso doce, porque los chicos demostraron que cuando entraron o los necesitaron, lo han hecho bien. Y nosotros también contamos con los chicos y con el resto de los jugadores que nos podemos entender dentro de la cancha y saber qué puede hacer cada uno en cada momento. Quimsa es muy similar y ahí estará el interrogante en ver quién aprovecha más las ventajas y las falencias del otro equipo".

Con respecto a cómo lo recibirá la afición santiagueña, señaló: "Si la gente me recibe de buena manera es que algo hice bien, más allá de lo deportivo. Tengo familiares ahí y me he sentido cómodo en la estadía allá, estoy agradecido. Siempre es bueno volver y recordar momentos lindos que uno pasó, pero sabiendo que ahora estoy en otra vereda y tratando de demostrar esa seriedad deportiva que nos caracteriza a los jugadores profesionales".

Nicolás reveló que tiene un hermano (Lucas Copello) en Santiago. "Hace mucho tiempo está viviendo allá e incluso tengo sobrinas. Calculo que van a tratar de hacer lo posible para estar en la cancha. Estoy contento por poder volverlos a ver a ellos", comentó.