Pablo Richetti palpitó el duelo ante Atlético Rafaela

28/05/2022 - 01:11 Deportivo

Mitre viene de sufrir dos derrotas consecutivas en la Primera Nacional, pero mañana tendrá la chance de recuperarse, cuando desde las 17 reciba a Atlético Rafaela en el estadio Único.

Y su entrenador, Pablo Richetti, se mostró expectante de que el equipo recupere la “solidez” para regresar al triunfo. “Hay que competir otra vez, volver a ser sólidos, generar situaciones de gol, tratar de tener ese equilibrio que tuvimos y después ser contundentes cuando vayamos en ataque”, dijo en diálogo con el departamento de prensa del club. El domingo pasado, Mitre perdió 2 a 1 con Guillermo Brown, en Puerto Madryn, y Richetti admitió que “no fue un buen partido, iniciamos un poco lento, nos costó. Y después el segundo tiempo fue más cercano a lo que queremos, pero no nos alcanzó”.

El DT insistió en que su equipo debe “seguir creciendo desde el juego, tenemos que volver a agarrar esa solidez que habíamos mostrado y seguir creciendo desde el juego. Tenemos que tratar de tener ese equilibrio para crecer desde el juego sin perder la solidez que el equipo había mostrado”.

Consultado si se puede pelear la clasificación al reducido, fue cauto: “Yo no le puedo decir al hincha que no se ilusione, voy a trabajar para lograr los resultados pero tampoco le puedo prometer nada. Nosotros trabajamos e intentamos que el equipo los represente dentro de la cancha. Los primeros cuatro partidos se dieron buenos resultados pero no estábamos jugando bien. Y en estos dos últimos no se dieron los resultados”. Por último, evitó hablar sobre refuerzos. “Trato de no hablar de nombres ni posiciones para no entorpecer las negociaciones”, cerró.