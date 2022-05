Esta es la agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

28/05/2022 - 11:16 Deportivo

La agenda deportiva de este sábado 28 de abril, tendrá el encuentro más atractivo e importante de la jornada: la final de Champions League entre Real Madrid y Liverpool. A su vez, chocan en un gran partido en la Primera Nacional, que los tendrá a Instituto y a Chacarita como protagonistas.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

16, Final - Liverpool vs Real Madrid ESPN

PRIMERA NACIONAL

15:30 Flandria vs Villa Dálmine

15:30 Instituto vs Chacarita TYC SPORTS

15:30 Sacachispas vs Guillermo Brown

16:10 Nueva Chicago vs Chaco For Ever

18:00 Tristán Suárez vs Def. de Belgrano

19:10 Quilmes vs Atlanta TYC SPORTS

HOCKEY FEMENINO: FIH PRO LEAGUE

8 Países Bajos vs Argentina



MOTO GP - ITALIA

9 Clasificación ESPNF1 - GP DE MONACO

8 Práctica FOX SPORTS/STAR +

11 Clasificación FOX SPORTS/STAR +