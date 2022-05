Richetti: ''La sensación es amarga, pero me deja conforme el rendimiento''

30/05/2022 - 04:40 Deportivo

La sensación es amarga, pero me deja conforme el rendimiento del equipo. Generamos muchas situaciones y tuvimos diez minutos malos después del gol. Con la intención de cuidar algo que todavía no habíamos logrado, que era ganar, dejamos de hacer lo que podíamos hacer. Ellos aprovecharon, pero después fuimos muy superiores todo el partido. Nosotros contamos dieciocho llegadas, nos faltó efectividad para poder ganarlo", fue el análisis de Pablo Richetti, entrenador de Mitre.

"Por cómo se dio el partido se perdieron dos puntos. Yo no analizo el rival si no el partido y fuimos muy superiores. Generar dieciocho situaciones en esta categoría no es fácil, después nos faltó eficacia para traducirlas en gol. Hicimos muy buen partido, salvo esos diez minutos que ellos hicieron los dos goles", agregó.

Consultado sobre a qué le atribuye la falta de efectividad, respondió: "A veces se da que no entra a pesar de que uno intenta y busca. Simplemente hoy no tuvimos el día, no es algo que nos haya ocurrido a menudo. De hecho es al revés porque veníamos siendo muy eficaces en otros momentos. Hoy pagamos, pero es un partido simplemente. Desde la entrega, el juego y el ir a buscar, hemos estado muy bien. Nos faltó ese detalle que no es menor porque es el que define los partidos".

Por último, contó que está a la espera de la llegada de refuerzos y, en función a las incorporaciones que se concreten, definirá si habrá más bajas en el plantel.