Eric Anderson Jr. quiere ser campeó de la Liga Nacional

30/05/2022 - 05:02 Deportivo

Eric Anderson Jr. ha sido un factor determinante en la gran temporada de Quimsa en la Liga Nacional. Fue elegido como el MVP de la fase regular, pero su sueño no está cumplido: ahora quiere el campeonato y está enfocado en conseguirlo.

Con 29 años, Eric atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva, tras su paso por las ligas de Alemania, Luxemburgo, Japón, Israel y Portugal.

"En el colegio jugaba al básquet y al fútbol americano. Me gustan los deportes en general, pero al conseguir una beca universitaria me terminé inclinando por el básquet", comentó el pívot estadounidense en una entrevista concedida a EL LIBERAL tras la práctica de ayer en el estadio Ciudad.

Los premios

Eric mostró condiciones para el básquet desde su etapa universitaria con New Haven Chargers, en la División II de la NCAA. "Fui premiado por tres años como jugador del año, pero no ganamos ningún campeonato", indicó el MVP de la temporada regular, que no quiere repetir esa experiencia. "Ha sido una linda sensación el haber sido elegido como el MVP de la temporada, pero ahora estoy enfocado en ganar el campeonato con Quimsa", explicó ilusionado.

Eric volverá a jugar una final, como en enero de este año, cuando ganó la Supercopa con Quimsa o como en el 2021, cuando la perdió con Porto en la Liga de Portugal.

"Jugar una final no es una presión. Hemos estado trabajado toda la temporada para llegar a esto. Estamos confiados", señaló el oriundo de Newark, Nueva Jersey, donde está su madre y sus hermanas, con las que mantiene en comunicación constante.

En la ciudad se ha sentido cómodo, a pesar de que vive solo en un departamento ubicado en proximidades del club. "Soy soltero. No tuve la oportunidad de conocer a nadie de Santiago. Cuando se puede salgo con mis compañeros a pasarla bien, pero no se ha dado hasta el momento", comentó con una sonrisa.

Como la gran mayoría de los extranjeros, Eric Anderson suele realizar las sesiones de lanzamiento al cesto con auriculares. "Me gusta el hip hop", respondió al ser consultado acerca del género musical que consume. "He escuchado algo de música de aquí y me gustó", agregó.

En Quimsa no tuvo problemas de adaptación al grupo. "A esta altura de la temporada ya somos como hermanos. Nos llevamos muy bien dentro y fuera de la cancha", indicó el pívot de 2.04 metros, que se lleva bien con todos pero es más cercano a sus compatriotas Reyshawn Terry y Davaunta Thomas.

Por último, le envió un mensaje a la afición santiagueña. "Vamos a jugar fuerte y vamos a estar juntos para poder ganar el campeonato. Vamos a tratar de jugar como hemos venido haciéndolo durante toda la temporada", avisó.