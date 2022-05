David Romero lamentó la falta de contundencia

31/05/2022 - 02:25 Deportivo

Estaba todo dado para que el domingo pasado Mitre se reencontrara con el triunfo. Empezó ganando 1 a 0 ante Atlético Rafaela y estaba jugando bien, pero se lo dieron vuelta y todo se complicó. Al final, de tanto insistir, rescató un punto en el estadio Único. Y el delantero David Romero lamentó esa falta de eficacia del equipo. "Nos faltó contundencia o, cuando sacamos la ventaja, tratar de mantenerla un poco más porque estábamos haciendo un buen juego. Pero nos golpearon ahí y después se nos complicó un poco", analizó "La Bestia", en diálogo con EL LIBERAL.

El "Aurinegro" acumula tres fechas sin ganar en la Primera Nacional, pero para el delantero no es preocupante. "No sé si nos preocupa, si nos tenemos que ocupar y trabajar como lo venimos haciendo. Ahora no nos toca buenos resultados, pero siempre dejamos todo en cada partido, siempre queremos ganar, pero el rival también hace su juego y tiene su idea. Nosotros tenemos que agachar la cabeza, seguir laburando y pensar en lo que se viene", señaló.

Y lo que viene para Mitre es Santamarina de Tandil, último en la tabla de posiciones y rival directo en la lucha por la permanencia. "Ahora vamos a tragar la bronca de este partido y a partir de mañana empezaremos a pensar en Tandil. Sabemos que es un rival que está ahí abajo, nosotros tenemos que ir a tratar de hacer nuestro juego y sacar un buen resultado", manifestó Romero respecto del partido de la fecha 18, que se jugará el domingo 5 de junio a las 16.30, en Buenos Aires.

Volviendo al empate 2-2 del domingo pasado ante "La Crema", Romero manifestó que perdimos dos puntos porque la idea nuestra era ganar, hacernos fuertes de local. Habíamos arrancado muy bien, con esa ventaja y estábamos jugando bien. Siempre lo buscamos. El arquero de ellos sacó un par de pelotas importantes, no pudimos concretar las que creamos, pero por suerte también entró esa del final. No hubiera sido lo mismo si perdíamos este partido".