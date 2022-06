Scaloni: ''Hay que seguir compitiendo y no relajarse"

01/06/2022 - 01:29 Deportivo

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, destacó el partido de hoy ante Italia, al que consideró un rival "muy importante", y aclaró que su rol hasta el comienzo del Mundial Qatar 2022 será "alertar a los jugadores de que deben seguir compitiendo" y que "nadie puede relajarse".

"Me gusta hablar con los jugadores y transmitirles que lo importante acá es no sentirse invencible. Está bien sentirnos un buen equipo, que somos campeones de la Copa América y que la gente disfrute, pero el camino sigue, no nos podemos dormir en eso y los jugadores lo saben", dijo a la prensa en una conferencia en Londres.

"Tengo que alertar a los jugadores, hay que seguir compitiendo, que nadie se relaje porque esto está empezando y todos debemos tirar para adelante. Lo más importante es el objetivo trazado de acá a noviembre, seguir con la línea de juego que estamos teniendo. Ese es el objetivo principal", añadió.

Sobre Italia, Scaloni afirmó: "Se quedó inmerecidamente afuera del Mundial, fue ganador de la Eurocopa, ha hecho las cosas muy bien. Su entrenador le dio una identidad que hace años no tenía".

"Siempre es importante competir contra los mejores. Mañana espero que juguemos como lo venimos haciendo, pero si se pierde no pasa nada. Nos gustaría ganar porque es un trofeo, un título, y con esta camiseta siempre hay que competir al máximo, pero lo más importante es el objetivo del Mundial", agregó.

Sobre la convocatoria al defensor Marcos Senesi, Scaloni contó: "Estuvo en muchas 'pre-listas' y si no vino antes es porque creímos que el equipo estaba cubierto. Es un central zurdo, de buen pie y ha tenido una muy buena temporada. La idea es que tenga minutos".

Respecto del estado físico del astro Lionel Messi dijo que "le va a venir bien una buena pretemporada"; recalcó la importancia de que los jugadores "lleguen al Mundial con una cantidad de partidos de preparación"; y admitió que "es difícil que hoy", recién finalizada la temporada europea, los futbolistas estén "al ciento por ciento".