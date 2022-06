Sebastián González: ''Esto será así de duro, se definirá en los detalles''

01/06/2022 - 02:09 Deportivo

El entrenador de Quimsa, Sebastián González, habló después de la victoria de su equipo ante Instituto, por el primer punto de las finales de la Liga Nacional. Y en la ocasión, hizo un análisis de lo que fue el juego y de lo que resta por disputarse.

"Sabíamos que iba a ser así de dura y comenzó de esa forma. En el juego dominamos algunas cosas. Nos quedamos en el final. Ellos se vinieron, tiraron muchos tiros libres y nos atacaron rápido. Nosotros no pudimos cerrarnos como el juego daba para cerrar. Defensivamente cumplimos con lo que queríamos y a partir de ahí debemos seguir mejorando", opinó el cordobés, en diálogo con EL LIBERAL.

Seguidamente, González puntualizó: "Debemos seguir atacando a lo que nos hace bien y no debemos especular con un resultado. Me parece que es algo puntual. También debemos tratar de que no nos conviertan en los primeros diez segundos ni hacer faltas. Eso será importante. Nos cargamos de faltas y si puedo atribuir eso a una cuestión puntual es que jugamos este partido como una final. Jugamos fuerte. Y eso por ahí lo explica".

Consultado sobre los fallos arbitrales, el coach de Quimsa dijo: "De los árbitros no opino nada. Ellos hicieron su trabajo y nosotros el nuestro. Debemos buscar nuestras variantes. Hicimos muchos foules. Y no son los árbitros, fuimos nosotros. Debemos marcarles las cosas a nuestros jugadores que pueden suceder".

"Esto va a ser así de duro para lo que viene. Somos dos equipos muy parejos, que se prepararon para estar acá. Yo creo que seguirán siendo parejos los partidos y se van a definir con los detalles. Hoy (por ayer) dominamos en algunas cuestiones, pero no lo reflejamos en el marcador. A pesar de eso estamos 1-0 en la serie", confesó anoche González.

Por último, en entrenador habló de Davaunta Thomas, la figura y el hombre que le dio a Quimsa el primer punto. "Sabemos que cuando el otro equipo hace defensas que van para un lado, él puede tomar decisiones. El equipo le da la pelota para que haga lo que hizo. Contento por la producción personal que tuvo".