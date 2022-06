Brussino: "La moneda cayó de nuestro lado"

01/06/2022 - 22:54 Deportivo

Juan Ignacio Brussino se mostró feliz por la victoria, pero lamentó no haber definido el juego con antelación para no tener que sufrir tanto.

"Tenemos que olvidarnos del primer juego, pensar en el segundo, en las cosas que hicimos bien y en las cosas que hicimos mal, que fue darle vida a Instituto hasta el final. Ellos lo aprovecharon, fueron muy inteligentes, en un momento se vieron ganadores y por suerte, por una penetración de Thomas, pudimos ganar el partido. Fue justo por el desarrollo, pero esto es básquet, hay que jugar los 40 minutos y la verdad que estuvimos cerca de no empezar bien la serie y para nosotros eso iba a ser duro", explicó "Juani" al término del juego.

El base santafesino puso el acento en esa falencia de Quimsa. "Dominamos el partido, pero no lo cerramos. Ahí tenemos que poner nuestra mentalidad, nuestro estudio en lo que hicimos para poder cerrar próximos partidos si se dan de esta forma, porque estamos en una final, están los dos mejores equipos y creo que como fue el primer partido pueden pasar muchos más de la misma manera. Hoy la moneda cayó de nuestro lado. Lo buscamos todo el tiempo y eso nos deja tranquilos, pero tenemos una luz amarilla que tenemos que prestarle atención", opinó.

Por último, con respecto al arbitraje, señaló: "No nos tenemos que fijar. Ellos hacen su trabajo, nosotros tenemos que jugar al básquet y convivir con eso, ser más inteligentes y saber que no van a dejar pasar ninguna. Instituto tiró una cantidad de tiros libres impresionante y nosotros no. Eso quiere decir que nosotros no atacamos tanto el aro, lo quiero buscar más por ese lado. Tiramos más de 3 puntos. Tenemos que buscar que ellos se carguen de faltas".