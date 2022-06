El "Chuzito" González restó importancia a los insultos

01/06/2022 - 22:57 Deportivo

Luciano González, escolta de Instituto, le restó importancia a los insultos de la afición santiagueña.

"Ya me había pasado en temporada regular el tema de los insultos y sé que habrá un clima hostil. Se notó más porque la cancha estaba llena y en el próximo partido será igual", expresó el "Chuzito" en una entrevista concedida al diario La Voz del Interior.

"La realidad de mi sensación pospartido fue haber errado libres importantes para el equipo que hubiesen ayudado a ganar, más allá que nunca se sabe qué puede pasar. Mi enojo iba por ese lado más que por el contexto general. Sé con qué me voy a encontrar y tengo que estar fuerte mentalmente para eso y espero tener un partido más regular para ayudar al equipo. Es una situación atípica, intentaré ayudar más al equipo, en lo que pueda, para tratar de ganar", explicó el escolta paranaense.

"Es un desafío, tengo que sobreponerme a esto, saber llevarlo de la mejor manera para que me fortalezca y no tengo dudas que lo voy a hacer mejor en el próximo partido", confesó en referencia al encuentro de esta noche.

Por último, señaló: "Es difícil no sentirlo por más que me prepare y sepa que va a ser así. Se siente porque cada vez que erro un tiro lo gritan como si fuera un gol. Lo estoy trabajando, lo venía trabajando, me tiene que fortalecer. Sé que es una cuestión de efectividad, porque los tiros los hago siempre con seguridad, y si entran un par de bolas me va a jugar a favor y también le va a servir al equipo, lo va a hacer crecer. Es una situación con la que voy a convivir cada vez que venga a acá y no pasa nada, tampoco hay que darle más importancia de la que se merece. Estamos cinco contra cinco jugando, 12 contra 12 más los entrenadores, rompiéndonos la cabeza para intentar ganar".