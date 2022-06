Bomba: Carlos Tevez confirmó que cuelga los botines de forma definitiva

04/06/2022 - 00:11 Deportivo

Carlos Tevez confirmó su retiro del fútbol profesional. Si bien se había marchado de Boca a mediados del 2021 y no había vuelto a competir oficialmente, muchos hinchas se sorprendieron por esta noticia, ya que soñaban con volver a verlo jugar por los puntos. Sin embargo, a pesar de la ilusión de los fanáticos, el Apache colgó los botines de forma definitiva.

En una entrevista con Alejandro Fantino en el programa Animales Sueltos, el histórico N°10 azul y oro comunicó que le puso punto final a su carrera futbolística dentro del verde césped y que fue una decisión muy difícil de tomar. "Estoy retirado, confirmado. Me ofrecieron de muchos lados, pero como jugador ya di todo lo que tenía dentro de mi corazón. Eso me deja más que tranquilo", afirmó Tevez.

Más adelante, explicó que la muerte de su padre fue una de las claves en su decisión: "El último año mío jugando fue muy duro porque él tenía muerte cerebral. Yo me levanto un día y le digo a Vane: 'No juego más'. Lo llamo a la tarde a Adrián y le digo: 'Mirá, no voy a jugar más. Me retiro'. Lo llamo a Riquelme a la noche y le digo: 'Mañana necesito el club para hacer la conferencia. No juego más'. Después vino lo que vino, no jugué más y ahí la familia se dio cuenta que no jugaba más. Ahí cayeron".

"Me preguntaban todo el tiempo por qué había dejado de jugar. Hasta que les dije: 'Dejé de jugar porque perdí a mi fan n° 1'. Yo tenía ocho años y el que me venía a ver era él, entonces decía: '¿Para qué más?'. Me levanté y dije: 'No juego más para nadie'. Creo que fue única vez que pensé realmente en mí. Había perdido a mi fan n° 1 y eso hizo que no tenga más ganas de jugar", finalizó al respecto visiblemente emocionado.