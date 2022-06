Besozzi: “El técnico me pidió que encare y termine las jugadas”

04/06/2022 - 01:37 Deportivo

En su afán por darle un quiebre al partido, y por ende encontrar la reacción de su equipo, Sergio Rondina apeló a una maniobra poco habitual. El entrenador de Central Córdoba introdujo cuatro cambios juntos, en el minuto 24 de la etapa complementaria, y uno de los que ingresó fue Lucas Besozzi. Y terminó siendo determinante en e l resultado, porque armó la jugada y asistió a Renzo López para el empate ante Barracas Central.

“Traté de hacer un poco lo que me pidió el técnico cuando me dijo que entrara. Me pidió que encare y que termine las jugadas porque habíamos puesto ya dos torres en el área entonces. Así que más o menos traté de hacer lo que me solicitó el técnico”, contó el extremo izquierdo “ferroviario”, en diálogo con ESPN Premium, la señal que televisó en vivo el partido de anoche. Besozzi agradeció la confianza que le brindó el “Huevo” Rondina y se mostró feliz por haber ayudado a su equipo.

“Me dio confianza, me dijo que la pida, que encare, que me meta para adentro. Uno trata de entrar y ayudar al equipo también”, concluyó. El juvenil delantero bonaerense, de 19 años, llegó a Central Córdoba a principios de este año, cedido a préstamo por Lanús, hasta el 31 de diciembre de este 2022. Durante la Copa de la Liga Profesional pasada integró el banco de suplentes recién en la undécima fecha, el 20 de abril pasado, en la victoria como visitante ante Vélez Sarsfield por 2 a 1, pero no ingresó.

Para la jornada siguiente, ante Boca Juniors, no fue citado y en la fecha 13, ante Godoy Cruz en Mendoza (derrota 0-1) tuvo su debut al ingresar a los 25 minutos del complemento, en reemplazo de Francisco González Metilli. El de anoche fue su segundo partido en el “Ferro”, jugó 20 minutos y fue la figura. Aprovechó muy bien su chance ante la lesión de Riaño y la suspensión de Kaprof.