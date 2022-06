Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan este sábado 4 de junio

04/06/2022 - 10:58 Deportivo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

12:00 Atlético Tucumán vs Colón

TNT SPORTS

14:00 San Lorenzo vs Independiente

ESPN Premium

16:30 Banfield vs Newell's

ESPN Premium

19:00 Platense vs Godoy Cruz

TNT SPORTS

19:00 Patronato vs Vélez

ESPN Premium

21:30 Racing vs Huracán

TNT SPORTS





PRIMERA NACIONAL

15:30 Chaco For Ever vs Deportivo Maipú

16:00 San Martin S.J. vs Quilmes

17:35 Chacarita vs Agropecuario

TYC SPORTS

19:35 All Boys vs Alvarado

TYC SPORTS

20:05 CA Estudiantes vs Ferro





PRIMERA "B"

12:00 Ituzaingó vs San Miguel

15:30 Acassuso vs Talleres R.E

15:30 Argentino de Quilmes vs Defensores Unidos

15:30 Cañuelas vs UAI Urquiza

15:30 Comunicaciones vs Dock Sud

BOXEO DE PRIMERA

23:30 Pablo Corzo vs Alexi Rivera

TYC SPORTS





PRIMERA C

15:30 Claypole vs Real Pilar

15:30 Club Luján vs Berazategui









UEFA NATIONS LEAGUE

10:00 Armenia vs Irlanda

ESPN 3

13:00 Hungría vs Inglaterra

ESPN

15:45 Italia vs Alemania

ESPN





SUPER RUGBY

06:45 Cuartos de final - Brumbies vs Hurricanes





ESPN KNOCKOUT

22:00 George Kambosos JR vs Devin Haney

ESPN 2

22:00 Stephen Fulton JR vs Danny Roman

ESPN 3





MOTOCICLISMO: WRC PORTUGAL

08:30 WRC Cerdeña - SS14

ESPN 3





ROLAND GARROS

10:00 Final Leyendas - Sabatini/Dulko vs Pennetta/Schiavone

STAR +

10:00 Final - Iga Swiatek vs Cori Gauff

ESPN





PREMIERSHIP RUGBY (INGLATERRA)

11:00 Northampton vs Newcastle

ESPN Extra





LIGA ACB

13:00 Semifinales - Real Madrid vs Baskonia

DEPORTV





GOLF: THE MEMORIAL TOURNAMENT

13:30 The Memorial Tournament - 3ra ronda

ESPN 3





NHL CONFERENCE FINALS

21:00 Edmonton Oilers vs Colorado Avalanche

ESPN Extra





COMBATE SPACE

23:00 LOURDES JUÁREZ vs. DEBORA GÓMEZ

SPACE