Racing venció a Huracán en Avellaneda en el inicio de la Liga Profesional 2022

04/06/2022 - 23:42 Deportivo

Racing le ganó por 2 a 0 a Huracán por la fecha 1 de la Liga Profesional 2022 en el Estadio Presidente Perón. Los goles de los de Fernando Gago fueron de Tomás Chancalay (8' PT) y de Jonathan Gómez (44').

Desde los primero minutos, la Academia contó con el dominio de la pelota, pero la asfixiante presión del conjunto de Parque Patricios y la buena ocupación de los espacios hizo que los de Fernando Gago no encuentren precisión en los pases y cometan errores en su última línea que los visitantes no supieron aprovechar. De hecho, los locales ostentaron mayores y más chances de ponerse en ventaja en el marcador, pero al eficacia no estuvo de su lado en los primeros 45 minutos.

Lo más destacado de la primera etapa llegó a los 40 minutos, cuando César Ibañez derribó a Lolo Miranda con una especie de tackle de rugby y a Pablo Echavarria no le quedó otra opción que mostrarle la segunda tarjeta amarilla y así dejó con uno menos a los De Diego Dabove, que de todas formas resistieron los últimos tramos del primer tiempo y se fueron sin recibir goles al entretiempo.

En el complemento, el equipo académico salió decidido a buscar el gol de la victoria haciendo uso de su superioridad numérica y a los 8 minutos lo consiguió. Tomás Chancalay se hizo cargo de un tiro libre desde la izquierda y buscó un centro-arco que finalmente terminó inflando la red de los visitantes.

Con el correr de la segunda mitad, las oportunidades de gol comenzaron mermar, pero sin embrago al minuto 44, Jonathan Gómez estampó un cabezazo con pique al suelo que superó a Lucas Cháves y para poner el marcador el 2-0 para la Academia.