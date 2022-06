Rondina y el cambio del equipo en el complemento: ''Nos animamos a jugar''

05/06/2022 - 04:49 Deportivo

El debut de Central Córdoba en el torneo de la Liga Profesional estaba dejando mucho que desear tras el 0-1 del primer tiempo ante Barracas Central. Pero en el complemento, con los cambios, el equipo mejoró notablemente y se trajo un punto de Buenos Aires.

"Entendimos que teníamos que generar juego por adentro pero terminarlo por las bandas, por eso entraron Besozzi y Hernán López, porque además teníamos dos 9 de área. Y también la salida desde el fondo no tenía que ser con pases de 20 metros si no romper con pelota, atacarlo al jugador de Barracas para poder terminar dos contra uno o tres contra dos por afuera. Me parece que estuvo ahí, en tratar de jugar, de mover la pelota de un lado para otro y poner en el uno contra uno a los que habían entrado, que tienen más panorama. Me parece que estuvo ahí, nos animamos a jugar", señaló el entrenador Sergio Rondina.

"Lo del primer tiempo se los dije a ellos en el entretiempo, que no podemos tener esa imagen que fue pobre. En el segundo tiempo, el equipo se empezó a parecerse en gran parte a lo que fue el torneo pasado. Terminamos jugando con chicos que están teniendo sus primeros minutos después de lesiones, Besozzi se está ganando su lugar también. Está bueno que tengamos variantes desde el banco, que los que entren nos den soluciones", agregó.

"Renzo (López) es el goleador del equipo, sabemos que siempre alguna le va a quedar, no baja los brazos. Pero también hubiese sido bueno que le quede a Seba (Ribas), que también necesita hacer el gol", concluyó.