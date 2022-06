Sebastián González: "Una derrota no nos va a sacar de nuestro objetivo"

06/06/2022 - 04:33 Deportivo

Sebastián González, coach de Quimsa, utilizó un discurso optimista al referirse al tercer juego la serie final ante Instituto, que quedó igualada tras los dos primeros partidos en el Ciudad.

"El dolor de haber perdido el segundo juego lo tenemos todos, pero eso nos hace estar un poco más atentos, más fuertes para corregir algunas cosas y seguir con el mismo objetivo. Una derrota no nos va a sacar de nuestro objetivo. Sabemos que es el primero que llega a tres y que vamos en busca de este tercer juego primero y después ver cómo sigue la serie", declaró el entrenador cordobés en diálogo con EL LIBERAL.

Al ser consultado si le preocupa el arbitraje en Córdoba, respondió: "El arbitraje no me preocupa. Sí, cómo nos adaptamos a la forma de dirigir. Me parece que fue diferente el arbitraje del primer partido y del segundo, pero bueno… Nosotros tenemos que adaptarnos a la forma que se dirija para poder jugar el partido. En el primer juego no se permitieron algunos roces que en el segundo partido sí".

Quimsa es el equipo de mejor récord en calidad de visitante en fase regular (13/6) y ganó dos de los tres partidos que disputó en playoffs. Consultado al respecto, Sebastián González explicó: "A varias cosas se atribuye: al buen juego, a un equipo con temperamento, competitivo y que sale a plantear los partidos y a buscarlos en todas las canchas donde jugamos".

La "Fusión" partirá hoy a las 7 con destino a Córdoba para arribar en horas del mediodía y entrenar por la tarde/noche en el estadio Ángel Sandrín. La delegación estará integrada por los siguientes jugadores: Davaunta Thomas, Sebastián Acevedo, Juan Brussino, Eric Anderson, Mauro Cosolito, Iván Gramajo, Franco Baralle, José Ascanio, Emiliano Toretta, Sebastián Lugo, Reyshawn Terry y Bryan Carabali.