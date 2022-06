Quimsa va por un triunfo en Córdoba para recuperar la ventaja deportiva

07/06/2022 - 01:50 Deportivo

Quimsa se instaló en Córdoba para cumplir una misión complicada, pero no imposible: ganarle esta noche a Instituto y recuperar la ventaja deportiva en las finales de la temporada 2021/22 de la Liga Nacional.

Desde las 21, el equipo de Sebastián González irá en busca de un triunfo para quedar match point en la serie, pero deberá jugar en un nivel altísimo ante un rival con localía fuerte.

La "Fusión" se entrenó anoche en el estadio Ángel Sandrín de Alta Córdoba, con el plantel completo y en un clima de optimismo generalizado.

El entrenador cordobés aprovechó la última práctica antes del partido para pulir detalles de su plan de juego, en el que el aspecto defensivo es de fundamental importancia ya que el rival tiene una gran variedad de recursos ofensivos en el plantel.

Los dos primeros juegos de la serie dejaron en claro que Martín Cuello, Nicolás Romano y Tayavek Gallizi son las opciones ofensivas más confiables de Instituto. Mauro Cosolito (Iván Gramajo), Sebastián Acevedo (Reyshawn Terry) y Eric Anderson (José Ascanio) serán los encargados de defenderlos esta noche como ocurrió en los partidos disputados en el Ciudad.

Sin embargo, Instituto tiene otras vías de gol. Gastón Whelan, Luciano González y Nicolás Copello también pueden causar problemas en el perímetro. Davaunta Thomas, Juan Ignacio Brussino y Franco Baralle deberán estar atentos para evitar que tomen protagonismo en el juego.

¿Final cerrado?

Todo indica que el partido de esta noche será de final cerrado como los dos anteriores. Y ahí entran en juego otros factores: la personalidad y la fortuna. Quimsa demostró que puede ganar en cualquier cancha porque tiene jugadores de carácter. De hecho, es el equipo de mejor récord (13/6) en calidad de visitante en temporada regular y ganó los tres partidos que disputó en playoffs.

Otro factor a tener en cuenta es el arbitraje. No trascendió hasta anoche quiénes integrarán la terna, pero en Quimsa quedó el descontento por la labor de los colegiados, sobre todo en el segundo juego.

"El arbitraje no me preocupa. Sí, cómo nos adaptamos a la forma de dirigir. Me parece que fue diferente el arbitraje del primer partido y del segundo, pero bueno... Nosotros tenemos que adaptarnos a la forma que se dirija para poder jugar el partido. En el primer juego no se permitieron algunos roces, pero en el segundo partido sí", explicó Sebastián González.