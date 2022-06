Estudiantes y Sarmiento se roban el interés en la sexta fecha del Anual

08/06/2022 - 23:50 Deportivo

La mesa directiva de la Liga Santiagueña de Fútbol ya diagramó lo que será este fin de semana la sexta fecha del Torneo Anual de Primera División “Alfredo Moreno” y entre los enfrentamientos que habrá se destaca el que sostendrán por la Zona A, Estudiantes vs. Sarmiento de La Banda.

El partido entre el escolta y el absoluto puntero se desarrollará este domingo a partir de las 11 de la mañana en la cancha del elenco de la “Casaca Patria”.

Pero el fútbol del Anual entrará en acción mañana con Sportivo Fernández y Mitre, desde las 16, en la “Capital del Agro”.

El resto de la programación se disputará entre el domingo, el lunes y el martes de la semana que viene.

Así el domingo también jugarán: 11 hs, U. Santiago vs. Agua y Energía, 09 Sub- 21; 11.30, V. Unión vs. Instituto Santiago, 09.30 Sub- 21; 11.30, C. Argentino vs. Comercio, 09.30 Sub-21: 11.30, Banfield vs. Independiente (Fdez), 09.30 Sub-21; 16, Def. Forres vs. Vélez 16, 14 Sub-21. El lunes lo harán en Vélez de San Ramón, Central Córdoba vs. Clodomira a las 16 en Primera. El martes se cierra a puertas cerradas con Yanda e Independiente de Beltrán, a las 16 en cancha de Banfield.