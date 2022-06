Santiago del Estero subió al podio con Matías Sosa González como subcampeón

08/06/2022 - 00:01 Deportivo

Con la participación de más de 800 competidores de todo el país se desarrolló este miércoles la primera jornada de finales del Campeonato Nacional de Natación de Cadetes y Juveniles en el Natatorio Olímpico “Madre de Ciudades”.

La alegría para los santiagueños fue el subcampeonato nacional que obtuvo Matías Sosa González en los 100 metros estilo Pecho, prueba en la que se había clasificado tercero en el Campeonato Nacional de Verano.

A la brillante actuación de Sosa González se sumaron, la undécima posición de Selena Álvarez Alonso en los 200 metros libres y Agustín Rasche en 100 metros espalda. Ambos forman también del equipo del Natatorio Olímpico.

Durante la mañana se realizaron las pruebas de libres, combinado, espalda y pecho y por la tarde las finales en cada uno de estos estilos.

Competidores, entrenadores y equipos destacaron las bondades que ofrece la provincia de Santiago del Estero para los amantes de esta disciplina al destacar las modernas instalaciones del natatorio.

Horacio Aguirre, padre de uno de los competidores, expresó: “Venimos de la provincia de Misiones para acompañar a nuestra hija Makarena que compite en la categoría de menores de catorce años. La verdad que la pileta está muy linda, la organización muy buena, tenemos las mejores expectativas, así que vamos viendo, ahora clasificó para la final, así que estamos felices”.

Por otra parte, la coordinadora del natatorio, Josefina Bandrowsky, contó cómo se desarrollará el campeonato a partir de este jueves: “Mañana se va desdoblar por la cantidad de personas que han venido, pero van estar los nadadores de la categoría cadetes y por la tarde los juveniles para desdoblar un poco y no sentirse abrumados. Algunos muchas veces no se imaginan cuánta gente se puede convocar en un natatorio que genera tanta expectativa afuera de la provincia. Este jueves se van a realizar las finales y la Confederación Argentina ha decidido que se compita con finales directas”. Uno de los santiagueños mejor clasificados fue Matías Sosa, quien manifestó: “La competencia es muy linda, la pileta está hermosa; ver a los nadadores de otras provincias felices es algo que realmente me emociona. En la competencia me está yendo bastante bien, espero ganar los 100 metros de pecho. Nos estamos preparando para la final con mucha concentración”.





Resultados

Estos son algunos resultados de la primera jornada:

Mujeres 16 años, 200 mts Libres: Milagros Amione (GESF)2:13,11; 2) Guadalupe Bonessa (16 MSI); 3) Lara Fernández (CARP). Selena Álvarez Alonso (Santiago) puesto 11°.

Varones 16 años, 200 mts Libres: Mateo Baldino (IAE) 2:01,11; 2) Ignacio Stambuk (EFC); 3) Santiago Ríos Frei (CSF).

Mujeres 14 años, 200 mts Libres: 1) Agostina Hein (CIZ) 2:06,10; 2) Sofía Garcés (AEC); 3) Donnadio Pasiusis (MLZ). Varones 14 años, 200 mts Libres: 1) Macchiom Aguilar (Celp) 2:06,02; 2) Santiago Castillo (BNC); 3) Lucas Hernández (CAOU). Varones 16 años, 100 mts Espalda: 1) Francisco Carrocia (CARP) 1:02,70; 2) Baustista Drogo (NSAGV); 3) Tomás Martínez (MSI). Mujeres 14 años, 100 mts Espalda: 1) Malena Santillán (Sport Automovil) 1:08,45; 2) Lucía Pagano (MLZ); 3) Francesca Baldino (IAE). Varones, 14 años, 100 mts Espalda: 1) Leonel Silva (E. Echeverría) 1:03,38; 2) Andrés Villanueva (GYT); 3) Francisco Ponce (Celp). Agustín Rasche (Santiago), puesto 11°.

Mujeres 16 años, 100 mts Pecho: 1) Tiara Rosales Strack (CAPER) 1:21,22; 2) Valentina Oulier (UZZI); 3) Victoria Di Scala (CAOU). Varones 16 años, 100 mts Pecho: 1) Fernando Arce (Reynado Claridad) 1:08,87; 2) Matías Sosa González (Madre de Ciudades de Santiago (MDC), 1:10,15; 3) Ramón García (Cak). Mujeres, 14 años, 100 mts Pecho: 1) Agostina Peruchena (PRC) 1:21,76; 2) Milena Sol Ortiz (CARP); 3) Matina Jouglard (CYPFN).

Mujeres, 17 años, Posta 4x100 Libres: 1) Castro, Giacopuzzi, Mujica y Portela (NSAGV ‘A’) 4:05,46; 2) Marchegiani, Abella, Bonessa y Betotto (MSI ‘A’); 3) Ghiretti, Juárez, Contreras Giorgio y Cascallares (CMR A). Varones de 16 a 18 años, Posta 4x100 Libres: 1) Retrive, Scida, Filcheri y Santiso (CAVS ‘A’), 3:37,76; 2) V. Rodríguez, Mina, Vullo y T. Rodríguez (BNC); 3) De Nicola, Sánche Delgado, Carrocia y Ecpelding (CARP).