“No es un partido más, tenemos mucha ilusión de poder ganarle a Boca”

09/06/2022 - 23:37 Deportivo

El domingo, Central Córdoba recibirá a Boca por la segunda fecha de la Liga Profesional y en Santiago del Estero la expectativa es enorme. Por segunda vez en 50 días, el “Xeneize” visitará la provincia y Sergio Rondina, entrenador “ferroviario”, confesó que está lejos de ser una fecha más, por todo lo que significa.

“Sin dudas que es un partido especial, que genera expectativa, en una cancha que seguramente estará llena. Enfrentaremos a un equipo grande y claro que tenemos la ilusión de estar a la altura, la ilusión de ganarle. Por nosotros, por la gente y por todo lo que significa. Lo necesitamos”, aseguró el DT de Central Córdoba, en diálogo con EL LIBERAL.

Al respecto, Rondina expresó: “Claro que no es una fecha más para nosotros. No es lo mismo, porque se revoluciona Santiago, porque la gente te lo hace saber en la calle, porque el estadio va a estar repleto. Son cosas que motivan a todo jugador. La previa, el partido, el post partido, nada es igual. El desgaste que conlleva para un jugador, es diferente a cualquier otro”. Rondina comparó luego los momentos de los equipos, respecto al partido del pasado 23 de abril, que se disputó también en el “Madre de Ciudades”.

“Enfrentaremos a un rival al que nos medimos hace poco tiempo. Aquel Boca, que venía con sus problemas, después termina saliendo campeón de ese torneo y consiguiendo la clasificación en la Libertadores. Nosotros, con el mismo objetivo que hace 50 días atrás, que es sumar para mantener la categoría. Quizás el Boca de hoy esté más tranquilo que la última vez que vino a jugar acá”, puntualizó.

A su vez, el técnico dijo: “Creo que Boca es el único equipo del fútbol argentino que puede poner once el domingo y a la fecha siguiente poner otros once y no se va a resentir o no lo va a sentir”.

Por último, Rondina hizo hincapié en un tema que lo preocupa nuevamente: la falta de entrenamientos en el “Madre de Ciudades”.

“Lo que es contraproducente para nosotros es que no podemos entrenar en el estadio. Hoy (por ayer), volvimos a trabajar allí después de 15 días. Fue la segunda práctica de fútbol que hacemos ahí en todo este tiempo. Desde el amistoso con Atlético Tucumán que no podíamos hacerlo. Ahí creo que está nuestro inconveniente. Entrenamos diariamente en unas condiciones que después, en el partido, no son las mismas. No es el problema la condición de la cancha, si es más grande o más chica. Si uno se acostumbra a trabajar en un lugar, el resto no importa”, cerró el DT de Central Córdoba.