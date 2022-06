Rondina y los “soldados” que recupera

09/06/2022 - 23:39 Deportivo

Central Córdoba tendría varios regresos el domingo. Y el propio Rondina se refirió a lo importantes que serán.

“El grupo está trabajando bien, estamos recuperando jugadores. Ramírez ya el otro día fue al banco y estamos viendo si lo mandamos ya a la cancha. Riaño también, veremos si lo podremos utilizar. Ya están las habilitaciones de Kalinski y Montoya, veremos si llega ya la de Barrionuevo. Sbuttoni ya entrenó con normalidad. Hoy la realidad es que estamos recuperando soldados”. “Todavía no definimos el equipo. Nos queda aún la práctica del viernes y la del sábado. Tenemos tiempo para ver si los que venían medio tocados llegan bien o no. Lo cierto es que no habrá grandes cambios”, cerró.