Alejandro Martínez: ''Tenemos capacidad para hacer un gran partido''

11/06/2022 - 01:31 Deportivo

El volante de Central Córdoba Alejandro Martínez aseguró que a Boca Juniors, último campeón del fútbol argentino, "se le puede ganar tranquilo", en la previa del partido de mañana por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. "Se le puede ganar tranquilo a Boca. El equipo está bien y mentalizado en hacer un gran partido el domingo", dijo Martínez.

"La gente de Santiago está muy ilusionada. Tenemos la capacidad para hacer un gran partido y llevarnos los 3 puntos", agregó el mediocampista.

Martínez, de 25 años, confesó ser hincha de Boca Juniors, una pasión que heredó de la familia y aseguró que tiene a Juan Román Riquelme como ídolo.

"Para mí viene primero Román y después viene (Lionel) Messi. Lo admiro mucho, su último partido con Lanús me puse a llorar. Siempre estuve enamorado de Román, miro al palco y me pongo a llorar, me emociona verlo en Boca", señaló Martínez.

Central Córdoba recibirá mañana domingo a Boca, último campeón del fútbol argentino, desde las 20.30, en el partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol.